АГБОНЛАХОР: «Если 60 минут ничего не получается, Роналду нужно снимать»

Бывший форвард сборной Англии Габриэль Агбонлахор разобрал игру форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче с ДР Конго (1:1).

«Я не думаю, что он должен был выходить в стартовом составе», – заявил экс-нападающий. «Я смотрю на Португалию, смотрю на игроков, которые у них есть, смотрю на других нападающих, и, возможно, они могли бы играть вместо Роналду. Но когда дела идут плохо, его нужно убирать с поля.

Если вы собираетесь выпустить его в стартовом составе, а после 55-60 минут ничего не получается, его нужно снимать. Он не держит мяч, слишком глубоко опускается и пытается играть роль «десятки».

У меня такое чувство, что некоторые игроки могут начать уставать, чем дольше это будет продолжаться. Видишь, что всегда проблема в Роналду. Криштиану Роналду, можно сказать, важнее Португалии.

Следующая игра – против Узбекистана. Думаю, Роберто Мартинес выпустит его в стартовом составе, потому что подумает: «Роналду забьет им гол, и тогда все заткнутся». Вот что, по-моему, и произойдет».