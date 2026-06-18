Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АГБОНЛАХОР: «Если 60 минут ничего не получается, Роналду нужно снимать»
Чемпионат мира
18 июня 2026, 22:36 |
681
0

АГБОНЛАХОР: «Если 60 минут ничего не получается, Роналду нужно снимать»

Габриэль Агбонлахор указал на ошибки Криштиану Роналду

18 июня 2026, 22:36 |
681
0
АГБОНЛАХОР: «Если 60 минут ничего не получается, Роналду нужно снимать»
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший форвард сборной Англии Габриэль Агбонлахор разобрал игру форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче с ДР Конго (1:1).

«Я не думаю, что он должен был выходить в стартовом составе», – заявил экс-нападающий. «Я смотрю на Португалию, смотрю на игроков, которые у них есть, смотрю на других нападающих, и, возможно, они могли бы играть вместо Роналду. Но когда дела идут плохо, его нужно убирать с поля.

Если вы собираетесь выпустить его в стартовом составе, а после 55-60 минут ничего не получается, его нужно снимать. Он не держит мяч, слишком глубоко опускается и пытается играть роль «десятки».

У меня такое чувство, что некоторые игроки могут начать уставать, чем дольше это будет продолжаться. Видишь, что всегда проблема в Роналду. Криштиану Роналду, можно сказать, важнее Португалии.

Следующая игра – против Узбекистана. Думаю, Роберто Мартинес выпустит его в стартовом составе, потому что подумает: «Роналду забьет им гол, и тогда все заткнутся». Вот что, по-моему, и произойдет».

По теме:
Уэйн РУНИ: «Позиционирование Роналду на поле – гениально»
Канада – Катар. Текстовая трансляция матча
Матч Швейцария – Босния и Герцеговина едва не побил антирекорд ЧМ
Габриэль Агбонлахор сборная Англии по футболу сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду Роберто Мартинес ЧМ-2026 по футболу сборная ДР Конго по футболу
Руслан Полищук Источник: talkSPORT
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Футбол | 18 июня 2026, 08:58 5
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер

Киевляне пополнили юношеский состав Олифером и Ганиговским

Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Бокс | 18 июня 2026, 14:03 0
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»

Тони похвалил Рико Верховена после первого боя против украинца

Известна сумма трансфера. Жирона приняла предложение по Цыганкову
Футбол | 18.06.2026, 04:58
Известна сумма трансфера. Жирона приняла предложение по Цыганкову
Известна сумма трансфера. Жирона приняла предложение по Цыганкову
Тухель публично обратился к ФИФА после матча с Хорватией
Футбол | 18.06.2026, 22:18
Тухель публично обратился к ФИФА после матча с Хорватией
Тухель публично обратился к ФИФА после матча с Хорватией
Реал полностью изменил трансферную стратегию после провального сезона
Футбол | 18.06.2026, 16:41
Реал полностью изменил трансферную стратегию после провального сезона
Реал полностью изменил трансферную стратегию после провального сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
16.06.2026, 21:51 34
Футбол
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
16.06.2026, 16:00 2
Теннис
Фьюри указал на главный страх Усика перед боем с 21-летним боксером
Фьюри указал на главный страх Усика перед боем с 21-летним боксером
17.06.2026, 01:32
Бокс
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
16.06.2026, 20:05 12
Футбол
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
17.06.2026, 09:06
Другие виды
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
17.06.2026, 07:02 1
Футбол
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
16.06.2026, 17:33 34
Теннис
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
16.06.2026, 17:19 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем