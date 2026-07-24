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Саудовская Аравия
24 июля 2026, 23:06 | Обновлено 24 июля 2026, 23:07
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Аль-Хиляль совершил третий самый дорогой трансфер в истории Саудовской Лиги

Вспомним топ-10 самых дорогих переходов футболистов в клубы чемпионата Саудовской Аравии

24 июля 2026, 23:06 | Обновлено 24 июля 2026, 23:07
1171
0
Аль-Хиляль совершил третий самый дорогой трансфер в истории Саудовской Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Крисенсио Саммервилл
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24-летний нидерландский левый вингер Крисенсио Саммервилл стал третьим самым дорогим трансфером в истории Саудовской Профессиональной Лиги.

Аль-Хиляль заплатил Вест Хэму за нидерландца 64,5 млн евро, также возможны бонусы в размере 5,9 млн евро.

В истории чемпионата Саудовской Аравии большие деньги платили только за Неймара (90 млн евро) и Джона Дурана (77 млн евро).

Топ-10 самых дорогих трансферов в истории Саудовской Профессиональной Лиги

  • 90 млн евро – Неймар (2023/24, из ПСЖ в Аль-Хиляль)
  • 77 млн ​​евро – Джон Дуран (2024/25, из Астон Виллы в Аль-Наср)
  • 64.5 млн евро – Крисенсио Саммервилл (2026/27, из Вест Хэм Юнайтед в Аль-Хиляль)
  • 61.75 млн евро – Матео Ретеги (2025/26, из Аталанты в Аль-Кадисию)
  • 60 млн евро – Мусса Диаби (2024/25, из Астон Виллы в Аль-Иттихад)
  • 60 млн евро – Отавио (2023/24, из Порту в Аль-Наср)
  • 60 млн евро – Малком (2023/24, из зенита в Аль-Хиляль)
  • 55 млн евро – Рубен Невеш (2023/24, из Вулверхэмптона в Аль-Хиляль)
  • 53 млн евро – Дарвин Нуньес (2025/26, из Ливерпуля в Аль-Хиляль)
  • 52.6 млн евро – Александар Митрович (2023/24, из Фулхэма в Аль-Хиляль)
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ОФИЦИАЛЬНО. Саммервилл уехал из Вест Хэма в Саудовскую Аравию
Крисенсио Саммервилл статистика трансферы чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Вест Хэм Аль-Хиляль Неймар Джон Дуран
Сергей Турчак Источник: Instagram
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