Саудовская Аравия24 июля 2026, 23:06 | Обновлено 24 июля 2026, 23:07
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Аль-Хиляль совершил третий самый дорогой трансфер в истории Саудовской Лиги
Вспомним топ-10 самых дорогих переходов футболистов в клубы чемпионата Саудовской Аравии
24 июля 2026, 23:06 | Обновлено 24 июля 2026, 23:07
1171
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24-летний нидерландский левый вингер Крисенсио Саммервилл стал третьим самым дорогим трансфером в истории Саудовской Профессиональной Лиги.
Аль-Хиляль заплатил Вест Хэму за нидерландца 64,5 млн евро, также возможны бонусы в размере 5,9 млн евро.
В истории чемпионата Саудовской Аравии большие деньги платили только за Неймара (90 млн евро) и Джона Дурана (77 млн евро).
Топ-10 самых дорогих трансферов в истории Саудовской Профессиональной Лиги
- 90 млн евро – Неймар (2023/24, из ПСЖ в Аль-Хиляль)
- 77 млн евро – Джон Дуран (2024/25, из Астон Виллы в Аль-Наср)
- 64.5 млн евро – Крисенсио Саммервилл (2026/27, из Вест Хэм Юнайтед в Аль-Хиляль)
- 61.75 млн евро – Матео Ретеги (2025/26, из Аталанты в Аль-Кадисию)
- 60 млн евро – Мусса Диаби (2024/25, из Астон Виллы в Аль-Иттихад)
- 60 млн евро – Отавио (2023/24, из Порту в Аль-Наср)
- 60 млн евро – Малком (2023/24, из зенита в Аль-Хиляль)
- 55 млн евро – Рубен Невеш (2023/24, из Вулверхэмптона в Аль-Хиляль)
- 53 млн евро – Дарвин Нуньес (2025/26, из Ливерпуля в Аль-Хиляль)
- 52.6 млн евро – Александар Митрович (2023/24, из Фулхэма в Аль-Хиляль)
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