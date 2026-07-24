Аль-Хиляль совершил третий самый дорогой трансфер в истории Саудовской Лиги

24-летний нидерландский левый вингер Крисенсио Саммервилл стал третьим самым дорогим трансфером в истории Саудовской Профессиональной Лиги.

Аль-Хиляль заплатил Вест Хэму за нидерландца 64,5 млн евро, также возможны бонусы в размере 5,9 млн евро.

В истории чемпионата Саудовской Аравии большие деньги платили только за Неймара (90 млн евро) и Джона Дурана (77 млн евро).

Топ-10 самых дорогих трансферов в истории Саудовской Профессиональной Лиги