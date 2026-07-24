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Англия
24 июля 2026, 22:06 | Обновлено 24 июля 2026, 22:25
159
0

ОФИЦИАЛЬНО. Саммервилл уехал из Вест Хэма в Саудовскую Аравию

Крисенсио Саммервилл будет играть в Саудовской Аравии

24 июля 2026, 22:06 | Обновлено 24 июля 2026, 22:25
159
0
ОФИЦИАЛЬНО. Саммервилл уехал из Вест Хэма в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Крисенсио Саммервилл
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Левый вингер «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилл переехал в Саудовскую Аравию.

«Вест Хэм» подтверждает, что Крисенсио Саммервилл перешёл в «Аль-Хиляль» на постоянной основе. Все в клубе хотели бы поблагодарить Крисенсио за его службу и пожелать ему всего наилучшего в будущем», – гласит заявление клуба Премьер-лиги Англии.

О подписании контракта с нидерландцем на четыре года также заявили и в клубе из Саудовской Аравии.

Сумма трансфера оценивается в 64,5 млн евро. Два года назад «молотобойцы» купили игрока у «Лидса» за 29,3 миллиона.

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Крисенсио Саммервилл Вест Хэм Аль-Хиляль трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Руслан Полищук Источник: ФК Вест Хэм
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