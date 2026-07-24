ОФИЦИАЛЬНО. Саммервилл уехал из Вест Хэма в Саудовскую Аравию

Левый вингер «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилл переехал в Саудовскую Аравию.

«Вест Хэм» подтверждает, что Крисенсио Саммервилл перешёл в «Аль-Хиляль» на постоянной основе. Все в клубе хотели бы поблагодарить Крисенсио за его службу и пожелать ему всего наилучшего в будущем», – гласит заявление клуба Премьер-лиги Англии.

О подписании контракта с нидерландцем на четыре года также заявили и в клубе из Саудовской Аравии.

Сумма трансфера оценивается в 64,5 млн евро. Два года назад «молотобойцы» купили игрока у «Лидса» за 29,3 миллиона.