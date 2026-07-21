Аль-Хиляль договорился о переходе вингера из Англии за 80 млн евро

Саудовский «Аль-Хиляль» проявляет серьезный интерес к голландскому вингеру лондонского «Вест Хэма» Крисенсио Саммервиллу, сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, клубы уже согласовали трансфер 24-летнего футболиста за 80 миллионов евро с учётом бонусов.

Для игрока уже подготовлен долгосрочный контракт.

В сезоне 2025/26 Крисенсио Саммервилл провёл 34 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» может подписать Рафинью.