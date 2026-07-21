Аль-Хиляль договорился о переходе вингера из Англии за 80 млн евро
Крисенсио Саммервилл покинет Вест Хэм
Саудовский «Аль-Хиляль» проявляет серьезный интерес к голландскому вингеру лондонского «Вест Хэма» Крисенсио Саммервиллу, сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнштейн.
По информации источника, клубы уже согласовали трансфер 24-летнего футболиста за 80 миллионов евро с учётом бонусов.
Для игрока уже подготовлен долгосрочный контракт.
В сезоне 2025/26 Крисенсио Саммервилл провёл 34 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» может подписать Рафинью.
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