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Саудовская Аравия
21 июля 2026, 23:37 | Обновлено 21 июля 2026, 23:38
379
0

Аль-Хиляль договорился о переходе вингера из Англии за 80 млн евро

Крисенсио Саммервилл покинет Вест Хэм

21 июля 2026, 23:37 | Обновлено 21 июля 2026, 23:38
379
0
Аль-Хиляль договорился о переходе вингера из Англии за 80 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine
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Саудовский «Аль-Хиляль» проявляет серьезный интерес к голландскому вингеру лондонского «Вест Хэма» Крисенсио Саммервиллу, сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, клубы уже согласовали трансфер 24-летнего футболиста за 80 миллионов евро с учётом бонусов.

Для игрока уже подготовлен долгосрочный контракт.

В сезоне 2025/26 Крисенсио Саммервилл провёл 34 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» может подписать Рафинью.

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Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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