Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дани АЛВЕС: «Я почти не потел, а Барселона побеждала 5:0»
Испания
24 июля 2026, 22:57 | Обновлено 24 июля 2026, 23:10
538
1

Дани АЛВЕС: «Я почти не потел, а Барселона побеждала 5:0»

Бразильский латераль вспомнил лучшие годы в футболе

24 июля 2026, 22:57 | Обновлено 24 июля 2026, 23:10
538
1 Comments
Дани АЛВЕС: «Я почти не потел, а Барселона побеждала 5:0»
Instagram. Дани Алвес
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший крайний защитник Дани Алвес пережил свой самый золотой век в футболе в «Барселоне». В футболке «сине-гранатовых» он выиграл все, и самое приятное для него, что сделал это практически без усилий.

«Когда я перешел в «Барселону» из «Севильи», меня научили, что у тебя есть своя зона на поле, ты должен ее защищать, но не можешь ее покидать, потому что все остальные защищают свои. Поэтому мне приходилось делать гораздо меньше работы, чем в «Севилье», а мои результаты были намного лучше.

Я почти не потел. Я уходил с поля со словами: «Мы вообще играли в футбол?», а мы выигрывали 5:0», – начал объяснять бывший игрок.

Он добавил: «Позвольте мне сказать вам кое-что: обычно, когда игроки играют в воскресенье, они не тренируются в понедельник. Они отдыхают, делают массаж и проходят процесс восстановления. Я тренировался, потому что отдыхал на поле.

Пеп Гвардиола говорил: «Этот парень странный», но принимал это. Потому что я говорил: «Я практически ничего не делал в воскресенье, мне нужно что-то сделать в понедельник». И я тренировался с теми, кто не играл», – заключил он.

Дани Алвес выиграл 43 трофея и большую часть в «Барселоне» в 2008-2016 годах и в 2022 году.

По теме:
Экс-игрок Реала: «Вот это больше всего меня раздражает в Моуриньо»
Цыганков дал ответ культовому испанскому клубу
Барселона снова отдает топ-вратаря в команду Мичела
Дани Алвес Пеп Гвардиола Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Футбол | 24 июля 2026, 06:58 2
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду

Футболист стремится к переходу в «Реал»

Шахтер нашел новую команду для двух украинцев, которые не нужны Турану
Футбол | 24 июля 2026, 23:42 0
Шахтер нашел новую команду для двух украинцев, которые не нужны Турану
Шахтер нашел новую команду для двух украинцев, которые не нужны Турану

Сигеев и Ющенко могут сменить команду

Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
Футбол | 24.07.2026, 20:02
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
Футбол | 24.07.2026, 11:57
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
Футбол | 24.07.2026, 08:02
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
сказочник, не потел он, гонял от флажка до флажка )))
Ответить
0
Популярные новости
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
23.07.2026, 11:56 9
Футбол
Рома получила официальное предложение по Довбику. Трудный выбор
Рома получила официальное предложение по Довбику. Трудный выбор
23.07.2026, 06:32 3
Футбол
Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho
Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho
24.07.2026, 15:43 6
Другие виды
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
24.07.2026, 08:41 41
Футбол
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
24.07.2026, 00:08
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
24.07.2026, 09:35
Бокс
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
23.07.2026, 18:26 14
Футбол
О «породе» Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо
О «породе» Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо
24.07.2026, 12:07 95
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем