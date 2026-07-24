Дани АЛВЕС: «Я почти не потел, а Барселона побеждала 5:0»

Бывший крайний защитник Дани Алвес пережил свой самый золотой век в футболе в «Барселоне». В футболке «сине-гранатовых» он выиграл все, и самое приятное для него, что сделал это практически без усилий.

«Когда я перешел в «Барселону» из «Севильи», меня научили, что у тебя есть своя зона на поле, ты должен ее защищать, но не можешь ее покидать, потому что все остальные защищают свои. Поэтому мне приходилось делать гораздо меньше работы, чем в «Севилье», а мои результаты были намного лучше.

Я почти не потел. Я уходил с поля со словами: «Мы вообще играли в футбол?», а мы выигрывали 5:0», – начал объяснять бывший игрок.

Он добавил: «Позвольте мне сказать вам кое-что: обычно, когда игроки играют в воскресенье, они не тренируются в понедельник. Они отдыхают, делают массаж и проходят процесс восстановления. Я тренировался, потому что отдыхал на поле.

Пеп Гвардиола говорил: «Этот парень странный», но принимал это. Потому что я говорил: «Я практически ничего не делал в воскресенье, мне нужно что-то сделать в понедельник». И я тренировался с теми, кто не играл», – заключил он.

Дани Алвес выиграл 43 трофея и большую часть в «Барселоне» в 2008-2016 годах и в 2022 году.