Экс-звезда Барселоны выступил с проповедью перед 35 000 верующими
Дани Алвес вновь появился на этих выходных на крупном религиозном собрании, организованном движением «The Change», которое собрало более 35 000 человек на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Бывший игрок «Барселоны» говорил о своем заключении, пытаясь открыть глаза неверующим. Но вместо того, чтобы сказать, что он провел в тюрьме больше года, бывший футболист заявил, что на самом деле он находился за решеткой десятилетиями, считая годы, когда он не верил в Бога.
«Я был в тюрьме ровно сорок лет. Но в тюрьме Христос освободил меня. Я не знаю, через что вы проходите в своей жизни, с какими тюрьмами вы сталкиваетесь, но я здесь, чтобы сказать, что сегодня Христос разрушит эти тюрьмы, снесет эти стены и разорвет эти цепи», – провозгласил он верующим.
Футболист провел 14 месяцев под стражей за изнасилование, но приговор был отменен Верховным судом Каталонии из-за отсутствия доказательств.
