Участник ЛЧ переносит свой домашний матч за 830 км из-за концерта рэпера

«Кайрат» переносит свой еврокубковый матч из Алматы в Туркестан.

«В связи с проведением 14 августа концерта Канье Уэста на Центральном стадионе города Алматы, который приходится на период проведения домашнего матча третьего квалификационного раунда еврокубков, домашняя арена ФК «Кайрат» будет недоступна для организации и проведения встречи.

Учитывая сложившиеся обстоятельства и плотный календарь еврокубковых противостояний, клуб обратился в УЕФА с просьбой о переносе места проведения потенциального домашнего матча третьего квалификационного раунда. По итогам рассмотрения данного обращения проведение встречи было согласовано в городе Туркестан на стадионе «Туркестан Арена», – говорится в сообщении клуба.

Расстояние между Алматы и Туркестаном – 830 км, а это почти 10 часов в пути. В первом матче с «Омонией» во втором квалифай-раунде Лиги чемпионов «Кайрат» уступил 0:1.