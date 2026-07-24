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  4. Участник ЛЧ переносит свой домашний матч за 830 км из-за концерта рэпера
Лига чемпионов
24 июля 2026, 22:13 |
660
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Участник ЛЧ переносит свой домашний матч за 830 км из-за концерта рэпера

«Кайрату» помешает рэпер Канье Уэст

24 июля 2026, 22:13 |
660
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Участник ЛЧ переносит свой домашний матч за 830 км из-за концерта рэпера
Getty Images/Global Images Ukraine
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«Кайрат» переносит свой еврокубковый матч из Алматы в Туркестан.

«В связи с проведением 14 августа концерта Канье Уэста на Центральном стадионе города Алматы, который приходится на период проведения домашнего матча третьего квалификационного раунда еврокубков, домашняя арена ФК «Кайрат» будет недоступна для организации и проведения встречи.

Учитывая сложившиеся обстоятельства и плотный календарь еврокубковых противостояний, клуб обратился в УЕФА с просьбой о переносе места проведения потенциального домашнего матча третьего квалификационного раунда. По итогам рассмотрения данного обращения проведение встречи было согласовано в городе Туркестан на стадионе «Туркестан Арена», – говорится в сообщении клуба.

Расстояние между Алматы и Туркестаном – 830 км, а это почти 10 часов в пути. В первом матче с «Омонией» во втором квалифай-раунде Лиги чемпионов «Кайрат» уступил 0:1.

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Кайрат Алматы Лига чемпионов
Руслан Полищук Источник: ФК Кайрат
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А чому лише 10 годин в дорозі? Якщо на велосипеді, то 10 днів треба, а якщо пішки, то взагалі місяць
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