Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
Эгиналду получил травму и может не сыграть в этом году
Бразильский футболист «Шахтера» Эгиналду рискует выбыть из строя до конца 2026 года.
Во время тренировочных сборов 22-летний вингер получил травму плеча, после чего несколько дней назад перенес операцию. По предварительной информации, процесс восстановления может занять около пяти месяцев.
Таким образом, возвращение Эгиналду на поле ожидается не раньше конца календарного года. Если прогноз врачей оправдается, бразилец не сможет помочь «горнякам» в основной стадии Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне Эгиналду забил девять голов и трижды ассистировал партнерам в 27 официальных матчах за клуб.
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