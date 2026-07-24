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Украина. Премьер лига
24 июля 2026, 20:02 |
3251
6

Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов

Эгиналду получил травму и может не сыграть в этом году

24 июля 2026, 20:02 |
3251
6 Comments
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эгиналду
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Бразильский футболист «Шахтера» Эгиналду рискует выбыть из строя до конца 2026 года.

Во время тренировочных сборов 22-летний вингер получил травму плеча, после чего несколько дней назад перенес операцию. По предварительной информации, процесс восстановления может занять около пяти месяцев.

Таким образом, возвращение Эгиналду на поле ожидается не раньше конца календарного года. Если прогноз врачей оправдается, бразилец не сможет помочь «горнякам» в основной стадии Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне Эгиналду забил девять голов и трижды ассистировал партнерам в 27 официальных матчах за клуб.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Эгиналду травма
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 6
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Мля, вони за літо штук 15 егіналдів накупляли, вопше не проблема 
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+1
Ну теперь Ферейро оставят
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0
На одного уроженца с пляжей РИО меньше всего то
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0
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Щоб там всі бібізяни в кротовні переламались 
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-3
Тю, поломалась одна обезьяна, ахметка купит другую...
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-7
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