Футболист Шахтера решил покинуть Украину из-за затянувшейся войны

Бразильский «Ботафого» следит за 20-летним нападающим донецкого «Шахтера» Лукасом Феррейрой.

По информации местных СМИ, клуб уже направил запрос о ситуации с футболистом и рассматривает возможность трансфера. Сам игрок стремится вернуться в Бразилию из-за затянувшейся войны в Украине.

Феррейра является воспитанником «Сан-Паулу» и перешел в «Шахтер» после выступлений в бразильском футболе. Игрок может действовать на обоих флангах атаки.

В прошлом сезоне Феррейра провел в чемпионате Украины по футболу 16 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.