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Чемпионат Украины
23 июля 2026, 17:00 | Обновлено 23 июля 2026, 17:26
1719
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Футболист Шахтера решил покинуть Украину из-за затянувшейся войны

Феррейра хочет вернуться на родину, «Ботафого» готов его принять

23 июля 2026, 17:00 | Обновлено 23 июля 2026, 17:26
1719
4 Comments
Футболист Шахтера решил покинуть Украину из-за затянувшейся войны
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Феррейра
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Бразильский «Ботафого» следит за 20-летним нападающим донецкого «Шахтера» Лукасом Феррейрой.

По информации местных СМИ, клуб уже направил запрос о ситуации с футболистом и рассматривает возможность трансфера. Сам игрок стремится вернуться в Бразилию из-за затянувшейся войны в Украине.

Феррейра является воспитанником «Сан-Паулу» и перешел в «Шахтер» после выступлений в бразильском футболе. Игрок может действовать на обоих флангах атаки.

В прошлом сезоне Феррейра провел в чемпионате Украины по футболу 16 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

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трансферы аренда игрока Шахтер Донецк трансферы УПЛ Лукас Феррейра Ботафого
Дмитрий Олийченко Источник
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Комментарии 4
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Шахтар його купив літом 2025р. за 10 лям.
Мать продасть за 20.
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Чого тоді було їхати в Україну!
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Це добре
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