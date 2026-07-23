Футболист Шахтера решил покинуть Украину из-за затянувшейся войны
Феррейра хочет вернуться на родину, «Ботафого» готов его принять
Бразильский «Ботафого» следит за 20-летним нападающим донецкого «Шахтера» Лукасом Феррейрой.
По информации местных СМИ, клуб уже направил запрос о ситуации с футболистом и рассматривает возможность трансфера. Сам игрок стремится вернуться в Бразилию из-за затянувшейся войны в Украине.
Феррейра является воспитанником «Сан-Паулу» и перешел в «Шахтер» после выступлений в бразильском футболе. Игрок может действовать на обоих флангах атаки.
В прошлом сезоне Феррейра провел в чемпионате Украины по футболу 16 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.
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