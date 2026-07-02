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  4. Шахтер получил предложения о трансфере от четырех клубов и вынес решение
Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 21:39 |
2364
0

Шахтер получил предложения о трансфере от четырех клубов и вынес решение

Лукас Феррейра заинтересовал ряд бразильских клубов, но «горняки» не планируют его отпускать

02 июля 2026, 21:39 |
2364
0
Шахтер получил предложения о трансфере от четырех клубов и вынес решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Феррейра
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Нападающий «Шахтера» Лукас Феррейра, ранее выступавший за «Сан-Паулу», попал в сферу интересов сразу четырех клубов бразильской Серии A.

По информации источника, предложения об аренде 20-летнего футболиста поступили от «Атлетико Минейро», «Крузейро», «Коринтианса» и «Байи».

Впрочем, возвращение Феррейры в Бразилию в ближайшее время маловероятно. В «Шахтере» считают, что дебютный сезон стал для нападающего адаптационным, а в новом сезоне он сможет полностью раскрыть свой потенциал и стать важной фигурой для команды.

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Лукас Феррейра Шахтер Донецк аренда игрока трансферы УПЛ трансферы Атлетико Минейро Крузейро Коринтианс
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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