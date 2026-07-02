Украина. Премьер лига02 июля 2026, 21:39 |
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Шахтер получил предложения о трансфере от четырех клубов и вынес решение
Лукас Феррейра заинтересовал ряд бразильских клубов, но «горняки» не планируют его отпускать
02 июля 2026, 21:39 |
2364
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Нападающий «Шахтера» Лукас Феррейра, ранее выступавший за «Сан-Паулу», попал в сферу интересов сразу четырех клубов бразильской Серии A.
По информации источника, предложения об аренде 20-летнего футболиста поступили от «Атлетико Минейро», «Крузейро», «Коринтианса» и «Байи».
Впрочем, возвращение Феррейры в Бразилию в ближайшее время маловероятно. В «Шахтере» считают, что дебютный сезон стал для нападающего адаптационным, а в новом сезоне он сможет полностью раскрыть свой потенциал и стать важной фигурой для команды.
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