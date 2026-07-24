Экс-игрок сборной Украины: «У Динамо в обороне был проходной двор»

Бывший игрок национальной сборной Украины Виталий Косовский в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что ему импонировало в действиях украинских команд во вчерашних поединках второго раунда квалификации еврокубков.

– Я не могу сказать, что нашим представителям повезло с жребием. Уже на столь раннем этапе отбора соперники достались очень серьезные. Однако это не помешало украинским командам действовать с позиции силы, быть заточенными в атаку. И будь они более сконцентрированными на завершающей стадии, то во всех поединках могли бы склонить чашу весов на свою сторону.

– Динамовцы дважды поразили ворота ПАОКа, не остались в долгу и футболисты «Полесья», трижды заставлявшие капитулировать «Копенгаген». Но что случилось с обороной?

– Согласен. Слабая игра в обороне становится серьезной проблемой для украинского футбола в целом. Если такие плохие дела даже в ведущих отечественных командах, то не удивительно, что именно позиция центрального защитника уязвима и в национальной сборной. Как видите, страдают все.

В конце концов, можно заметить, что небезгрешны даже защитники полуфиналистов ЧМ-2026. Вспомним, как нелепо сфолил француз Люка Динь в борьбе с испанцем Ламином Ямалем, что привело к назначению пенальти. Но нам от этого не легче.

– Вы намекаете на то, что после первых поединков нашим командам, чтобы пройти дальше, следует прежде всего позаботиться о надежном тыле?

– Безусловно. Ибо те же динамовцы устроили в Люблине проходной двор у своих ворот, и гости дважды наказали их за эти выходки. Были небезгрешны и житомирские футболисты. Поверьте, хуже нет, когда пропускаешь легкие голы.

– В этом аспекте меньше претензий должно быть к игрокам ЛНЗ, сохранившим свои владения неприкосновенными в противостоянии с бельгийским «Гентом».

– Вы правы. Хотя и в составе черкасщан нашелся игрок, заставлявший нервничать партнеров. Речь идет об опытном вратаре Алексее Паламарчуке. К счастью, обошлось, хотя, вспоминая, как разворачивались события в поединке в польском Плоцке, его судьбу мог решить один забитый мяч.

– Не увидели ли во вчерашних матчах в арсенале наших команд какие-то заимствования из недавнего мирового форума?

– Заметно было желание футболистов действовать быстро, добавлять в заключительной фазе интенсивности, увеличилось количество атак вторым темпом, были интересны наработки во время розыгрыша стандартных положений. Конечно, это придавало остроту.

– А кроме досадных просчетов в центре обороны, что еще не понравилось в действиях наших команд?

– Проблемы с реализацией. Вспомним, как дважды не воспользовался выходами один на один с вратарем греков динамовец Матвей Пономаренко, с убийственных позиций дважды промахнулся Олег Федор, упустили несколько удобных случаев отличиться и черкасщане. Пожалуй, именно по этой причине игра наших клубов не выглядела цельной. Но впереди работа над допущенными ошибками, и в ответных матчах будет возможность реабилитироваться. Я верю в украинские команды.