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Украина. Премьер лига
24 июля 2026, 20:57 | Обновлено 24 июля 2026, 21:12
525
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ФОТО. Сыгравший 45 минут в сезоне динамовец перенес операцию

Константин Вивчаренко проперирован

24 июля 2026, 20:57 | Обновлено 24 июля 2026, 21:12
525
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ФОТО. Сыгравший 45 минут в сезоне динамовец перенес операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Константин Вивчаренко
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Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко успешно прооперирован после травмы колена, полученной в матче Лиги Европы.

24-летний футболист получил повреждение в первом для себя матче сезона – против румынской «Университати» (0:0, пен. 4:2), где вышел на замену на 76-й минуте.

В сезоне-2025/26 левый защитник сыграл 29 матчей во всех турнирах: 20 – в УПЛ, 4 – в Кубке Украины и 5 – в еврокубках.

ФОТО. Сыгравший 45 минут в сезоне динамовец перенес операцию.

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Динамо Киев Константин Вивчаренко
Руслан Полищук Источник: Instagram
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Яка різниця скільки він зіграв? Сезон лише розпочинається. Мізків геть немає, що таке пишуть у заголовках
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