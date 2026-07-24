Украина. Премьер лига24 июля 2026, 20:57 | Обновлено 24 июля 2026, 21:12
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ФОТО. Сыгравший 45 минут в сезоне динамовец перенес операцию
Константин Вивчаренко проперирован
24 июля 2026, 20:57 | Обновлено 24 июля 2026, 21:12
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Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко успешно прооперирован после травмы колена, полученной в матче Лиги Европы.
24-летний футболист получил повреждение в первом для себя матче сезона – против румынской «Университати» (0:0, пен. 4:2), где вышел на замену на 76-й минуте.
В сезоне-2025/26 левый защитник сыграл 29 матчей во всех турнирах: 20 – в УПЛ, 4 – в Кубке Украины и 5 – в еврокубках.
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ФОТО. Сыгравший 45 минут в сезоне динамовец перенес операцию.
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