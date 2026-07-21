Динамо потеряло защитника после победы в матче Лиги Европы
Константин Вивчаренко перенесет операцию
Фланговый защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко получил травму колена в матче против «Университати» Клуж, который завершился победой украинской команды в серии пенальти.
Пресс-служба «бело-синих» сообщила, что игрока ожидает оперативное хирургическое вмешательство, после которого станут известны сроки его возвращения в тренировочный процесс.
О ходе лечения украинца медицинский штаб «Динамо» будет сообщать дополнительно.
В текущем сезоне Вивчаренко принял участие в одном официальном матче из двух – вышел на замену на 76-й минуте ответного матча против «Университати».
В прошлом сезоне защитник провел 29 игр – 20 в чемпионате Украины, четыре в Кубке Украины и пять раз выходил на поле в еврокубках.
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