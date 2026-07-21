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Лига Европы
21 июля 2026, 10:01 | Обновлено 21 июля 2026, 10:03
879
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Динамо потеряло защитника после победы в матче Лиги Европы

Константин Вивчаренко перенесет операцию

21 июля 2026, 10:01 | Обновлено 21 июля 2026, 10:03
879
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Динамо потеряло защитника после победы в матче Лиги Европы
ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко
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Фланговый защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко получил травму колена в матче против «Университати» Клуж, который завершился победой украинской команды в серии пенальти.

Пресс-служба «бело-синих» сообщила, что игрока ожидает оперативное хирургическое вмешательство, после которого станут известны сроки его возвращения в тренировочный процесс.

О ходе лечения украинца медицинский штаб «Динамо» будет сообщать дополнительно.

В текущем сезоне Вивчаренко принял участие в одном официальном матче из двух – вышел на замену на 76-й минуте ответного матча против «Университати».

В прошлом сезоне защитник провел 29 игр – 20 в чемпионате Украины, четыре в Кубке Украины и пять раз выходил на поле в еврокубках.

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Лига Европы Динамо Киев Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо Константин Вивчаренко травма операция
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
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З інтервалом у 6 хвилин журналісти скачуть один перед одним і публікують однакову новину - Р - рівень
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