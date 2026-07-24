Лунин провел первый матч под руководством Моуриньо. Как сыграл Реал?
«Бланкос» победили «Алькоркон»
Мадридский «Реал» провел первый контрольный матч под руководством Жозе Моуриньо. В закрытом спарринге «сливочные» с минимальным счётом 1:0 обыграли испанский «Алькоркон».
Особое внимание привлек украинский вратарь Андрей Лунин, который вывел мадридскую команду на поле с капитанской повязкой.
Победу «Реалу» принес Даниэль Яньес, который на 81-й минуте уверенно реализовал пенальти. Этот гол стал единственным в матче.
Следующий матч мадридский клуб проведет против «Леганеса», встреча состоится 28 июля.
Товарищеский матч, 24 июля
«Реал Мадрид» – «Алькоркон» – 1:0
Гол: Яньес, 81 (пен.)
🚨 FT: Real Madrid win 1-0 vs Alcorcón.— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 24, 2026
Goal from Daniel Yáñez from a penalty. pic.twitter.com/ClUabiz6CE
🚨⚪️ 𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐗𝐈 pic.twitter.com/MNEECJ4xYv— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 24, 2026
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