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Испания
24 июля 2026, 21:26 | Обновлено 24 июля 2026, 22:58
5709
0

Лунин провел первый матч под руководством Моуриньо. Как сыграл Реал?

«Бланкос» победили «Алькоркон»

24 июля 2026, 21:26 | Обновлено 24 июля 2026, 22:58
5709
0
Лунин провел первый матч под руководством Моуриньо. Как сыграл Реал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Мадридский «Реал» провел первый контрольный матч под руководством Жозе Моуриньо. В закрытом спарринге «сливочные» с минимальным счётом 1:0 обыграли испанский «Алькоркон».

Особое внимание привлек украинский вратарь Андрей Лунин, который вывел мадридскую команду на поле с капитанской повязкой.

Победу «Реалу» принес Даниэль Яньес, который на 81-й минуте уверенно реализовал пенальти. Этот гол стал единственным в матче.

Следующий матч мадридский клуб проведет против «Леганеса», встреча состоится 28 июля.

Товарищеский матч, 24 июля

«Реал Мадрид» – «Алькоркон» – 1:0

Гол: Яньес, 81 (пен.)

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Андрей Лунин Реал Мадрид Жозе Моуриньо Алькоркон
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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