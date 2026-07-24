Лунин провел первый матч под руководством Моуриньо. Как сыграл Реал?

Мадридский «Реал» провел первый контрольный матч под руководством Жозе Моуриньо. В закрытом спарринге «сливочные» с минимальным счётом 1:0 обыграли испанский «Алькоркон».

Особое внимание привлек украинский вратарь Андрей Лунин, который вывел мадридскую команду на поле с капитанской повязкой.

Победу «Реалу» принес Даниэль Яньес, который на 81-й минуте уверенно реализовал пенальти. Этот гол стал единственным в матче.

Следующий матч мадридский клуб проведет против «Леганеса», встреча состоится 28 июля.

Товарищеский матч, 24 июля

«Реал Мадрид» – «Алькоркон» – 1:0

Гол: Яньес, 81 (пен.)

🚨 FT: Real Madrid win 1-0 vs Alcorcón.



Goal from Daniel Yáñez from a penalty. pic.twitter.com/ClUabiz6CE — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 24, 2026