В Португалии вынесли вердикт Трубину и Судакову после громкого провала

Португальский журналист Бруну Франсишку резко высказался об игре украинцев Георгия Судакова и Анатолия Трубина после неожиданного поражения «Бенфики» от швейцарского «Санкт-Галлена» (1:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

«Я пытался защищать Судакова, но, похоже, он уже достиг своего предела. «Бенфике» стоит переоценить риски этого трансфера. Понимаю, что за него заплатили большие деньги, однако пока он демонстрирует очень ограниченный футбол.

Трубин не может и дальше пропускать такие голы. Это недопустимо», – подытожил Франсишку.