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Лига Европы
25 июля 2026, 23:42 | Обновлено 26 июля 2026, 01:01
922
5

В Португалии вынесли вердикт Трубину и Судакову после громкого провала

«Бенфика» потерпела сенсационное поражение в Лиге Европы

25 июля 2026, 23:42 | Обновлено 26 июля 2026, 01:01
922
5 Comments
В Португалии вынесли вердикт Трубину и Судакову после громкого провала
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков
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Португальский журналист Бруну Франсишку резко высказался об игре украинцев Георгия Судакова и Анатолия Трубина после неожиданного поражения «Бенфики» от швейцарского «Санкт-Галлена» (1:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

«Я пытался защищать Судакова, но, похоже, он уже достиг своего предела. «Бенфике» стоит переоценить риски этого трансфера. Понимаю, что за него заплатили большие деньги, однако пока он демонстрирует очень ограниченный футбол.

Трубин не может и дальше пропускать такие голы. Это недопустимо», – подытожил Франсишку.

Ответный матч между «Бенфикой» и «Санкт-Галленом» состоится 30 июля.

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Бенфика Лига Европы Санкт-Галлен Анатолий Трубин Георгий Судаков
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Ну то что Судаков демонстрирует "очень ограниченный футбол", это мы знаем. 
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+3
- «Бенфіка» зазнала сенсаційної поразки у Лізі конференцій
- у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи...
p.s. тріпло Олійченко.
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+2
Ще одні звіздуни
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0
Нарешті тугодуми, скільки вам знадобилося часу щоб зрозуміти що українськи футболісти дуже обмежені в навичках та переоцінені. Довбик, Ванат, Трубін, Судаков, Забарний, усі без виключення, про Мудрика промовчу - це класика.
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-1
Вони чемп збираються виграти, а ЛК їм нах не потрібна
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-1
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