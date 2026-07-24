Шахтер нашел новую команду для двух украинцев, которые не нужны Турану
Сигеев и Ющенко могут сменить команду
«Кудровка» может в ближайшее время усилить состав сразу двумя футболистами донецкого «Шахтера».
По имеющейся информации, клуб из Черниговской области близок к аренде центрального полузащитника Кирилла Сигеева. Прошлый сезон 21-летний хавбек провёл в составе словацкого «Татрана», после чего вернулся в расположение «горняков».
Еще одним потенциальным новичком «Кудровки» является вингер Александр Ющенко. Ранее футболист был близок к переходу в киевскую «Оболонь», однако трансфер так и не состоялся.
Кроме того, «Кудровка» хотела бы вновь взять в аренду атакующего полузащитника Антона Глущенко, который уже выступал за команду. В то же время сам футболист, по имеющейся информации, не заинтересован в возвращении в клуб.
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