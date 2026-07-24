Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер нашел новую команду для двух украинцев, которые не нужны Турану
Украина. Премьер лига
24 июля 2026, 23:42 |
652
0

Шахтер нашел новую команду для двух украинцев, которые не нужны Турану

Сигеев и Ющенко могут сменить команду

24 июля 2026, 23:42 |
652
0
Шахтер нашел новую команду для двух украинцев, которые не нужны Турану
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Ющенко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Кудровка» может в ближайшее время усилить состав сразу двумя футболистами донецкого «Шахтера».

По имеющейся информации, клуб из Черниговской области близок к аренде центрального полузащитника Кирилла Сигеева. Прошлый сезон 21-летний хавбек провёл в составе словацкого «Татрана», после чего вернулся в расположение «горняков».

Еще одним потенциальным новичком «Кудровки» является вингер Александр Ющенко. Ранее футболист был близок к переходу в киевскую «Оболонь», однако трансфер так и не состоялся.

Кроме того, «Кудровка» хотела бы вновь взять в аренду атакующего полузащитника Антона Глущенко, который уже выступал за команду. В то же время сам футболист, по имеющейся информации, не заинтересован в возвращении в клуб.

По теме:
Аль-Хиляль совершил третий самый дорогой трансфер в истории Саудовской Лиги
Шахтер оформил трансфер украинца. Эпопея завершена
ОФИЦИАЛЬНО. Саммервилл уехал из Вест Хэма в Саудовскую Аравию
Александр Ющенко Кирилл Сигеев Антон Глущенко трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк Кудровка
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Футбол | 24 июля 2026, 08:41 41
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы

Киевляне проиграли матч со счётом 2:3

Знаменитый клуб решил купить Довбика у Ромы за 20 миллионов евро
Футбол | 24 июля 2026, 20:25 8
Знаменитый клуб решил купить Довбика у Ромы за 20 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить Довбика у Ромы за 20 миллионов евро

Артем стал целью для «Фиорентины»

Дани АЛВЕС: «Я почти не потел, а Барселона побеждала 5:0»
Футбол | 24.07.2026, 22:57
Дани АЛВЕС: «Я почти не потел, а Барселона побеждала 5:0»
Дани АЛВЕС: «Я почти не потел, а Барселона побеждала 5:0»
Александр Усик поставил на место свою жену
Бокс | 24.07.2026, 07:58
Александр Усик поставил на место свою жену
Александр Усик поставил на место свою жену
Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho
Другие виды | 24.07.2026, 15:43
Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho
Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
23.07.2026, 07:34 11
Футбол
Известно место Усика в рейтинге кандидатов на пост президента Украины
Известно место Усика в рейтинге кандидатов на пост президента Украины
23.07.2026, 07:43 3
Бокс
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
24.07.2026, 10:10 14
Футбол
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
23.07.2026, 05:50 3
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
23.07.2026, 06:02 1
Бокс
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
24.07.2026, 06:58 2
Футбол
Рома получила официальное предложение по Довбику. Трудный выбор
Рома получила официальное предложение по Довбику. Трудный выбор
23.07.2026, 06:32 3
Футбол
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
24.07.2026, 19:39 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем