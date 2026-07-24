В Немецком футбольном союзе объяснили приглашение Клоппа в сборную

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф прокомментировал назначение Юргена Клоппа на должность главного тренера национальной сборной Германии:

«Сегодня утром, спустя 26 дней после горького вылета из Парагвая на чемпионате мира, мы провели совместную встречу. Могу сообщить вам, что за Юргена Клоппа проголосовали единогласно. Поэтому мы рады представить Юргена Клоппа в качестве нового тренера сборной. Помощниками тренера являются Петер Кравиц, Пепин Лейндерс и Свен Бендер.

Мы убеждены, что Юрген Клопп — лучшее решение, и именно поэтому мы провели несколько обсуждений и продолжили работу над назначением в течение последних недель. Личные переговоры с Юргеном Клоппом подтвердили наше решение».