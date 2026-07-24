Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Немецком футбольном союзе объяснили приглашение Клоппа в сборную
Чемпионат мира
24 июля 2026, 20:11 |
422
0

В Немецком футбольном союзе объяснили приглашение Клоппа в сборную

Бернд Нойендорф прокомментировал назначение нового главного тренера Бундестима

24 июля 2026, 20:11 |
422
0
В Немецком футбольном союзе объяснили приглашение Клоппа в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф прокомментировал назначение Юргена Клоппа на должность главного тренера национальной сборной Германии:

«Сегодня утром, спустя 26 дней после горького вылета из Парагвая на чемпионате мира, мы провели совместную встречу. Могу сообщить вам, что за Юргена Клоппа проголосовали единогласно. Поэтому мы рады представить Юргена Клоппа в качестве нового тренера сборной. Помощниками тренера являются Петер Кравиц, Пепин Лейндерс и Свен Бендер.

Мы убеждены, что Юрген Клопп — лучшее решение, и именно поэтому мы провели несколько обсуждений и продолжили работу над назначением в течение последних недель. Личные переговоры с Юргеном Клоппом подтвердили наше решение».

По теме:
Валентин ПОЛТАВЕЦ: «Думал, что наигрался, но футбол держит всю жизнь»
Ди Мария: «Для меня ЧМ закончился победой Аргентины над Англией»
Звездный форвард стал самым быстрым на ЧМ-2026
сборная Германии по футболу Юрген Клопп назначение тренера Немецкий футбольный союз ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: Sky Germany
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Футбол | 23 июля 2026, 22:48 7
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026

Лидером рейтинга стал Мбаппе

Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Футбол | 24 июля 2026, 06:58 2
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду

Футболист стремится к переходу в «Реал»

ФОТО. Сыгравший 45 минут в сезоне динамовец перенес операцию
Футбол | 24.07.2026, 20:57
ФОТО. Сыгравший 45 минут в сезоне динамовец перенес операцию
ФОТО. Сыгравший 45 минут в сезоне динамовец перенес операцию
ФОТО. Как Динамо дало бой греческому ПАОК в Лиге Европы, но проиграло
Футбол | 24.07.2026, 16:23
ФОТО. Как Динамо дало бой греческому ПАОК в Лиге Европы, но проиграло
ФОТО. Как Динамо дало бой греческому ПАОК в Лиге Европы, но проиграло
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
Бокс | 24.07.2026, 09:35
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
24.07.2026, 08:02
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
23.07.2026, 18:26 14
Футбол
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
24.07.2026, 08:41 40
Футбол
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
24.07.2026, 00:08
Бокс
В Британии выбрали следующего соперника для Усика и отказались от Уайлдера
В Британии выбрали следующего соперника для Усика и отказались от Уайлдера
23.07.2026, 06:12 1
Бокс
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
22.07.2026, 19:27 16
Футбол
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
24.07.2026, 11:57 12
Футбол
Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho
Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho
24.07.2026, 15:43 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем