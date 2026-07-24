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Чемпионат мира
24 июля 2026, 19:27 | Обновлено 24 июля 2026, 19:36
237
0

Звездный форвард стал самым быстрым на ЧМ-2026

Килиан Мбаппе был лучшим также в скорости

24 июля 2026, 19:27 | Обновлено 24 июля 2026, 19:36
237
0
Звездный форвард стал самым быстрым на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года, но также возглавил рейтинг самых скоростных игроков.

Звездный француз разгонялся на мундиале до 37,61 км/час, а главные конкуренты нападающего прилично отстали.

В число лучших по показателю максимальной скорости вошли Антони Эланга, Микки ван де Вен, Джордан Бос, Эрлинг Холанд, Абдукодир Хусанов, Брэдли Баркола, Джед Спенс, Тео Эрнандес и Нелсон Семеду.

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу фото
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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