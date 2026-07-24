Звездный форвард стал самым быстрым на ЧМ-2026

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года, но также возглавил рейтинг самых скоростных игроков.

Звездный француз разгонялся на мундиале до 37,61 км/час, а главные конкуренты нападающего прилично отстали.

В число лучших по показателю максимальной скорости вошли Антони Эланга, Микки ван де Вен, Джордан Бос, Эрлинг Холанд, Абдукодир Хусанов, Брэдли Баркола, Джед Спенс, Тео Эрнандес и Нелсон Семеду.