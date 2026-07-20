Чемпионат мира20 июля 2026, 15:40 | Обновлено 20 июля 2026, 15:59
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Второй раз подряд лучшим голеадором мундиаля стал Килиан Мбаппе
Впервые с 1970 года бомбардир №1 чемпионата забил 10 мячей
20 июля 2026, 15:40 | Обновлено 20 июля 2026, 15:59
302
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27-летний форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым игроком, дважды ставшим лучшим бомбардиром чемпионата мира. На предыдущем мундиале он 8 раз поражал ворота соперников, на этом – 10.
Больше мячей на одном турнире забивали только соотечественник Мбаппе Жюст Фонтен – 13 голов на ЧМ-1958 и венгр Шандор Кочиш – 11 на ЧМ-1954. И столько же – 10 – немец Герд Мюллер на ЧМ-1970.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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