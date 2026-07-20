Второй раз подряд лучшим голеадором мундиаля стал Килиан Мбаппе

27-летний форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым игроком, дважды ставшим лучшим бомбардиром чемпионата мира. На предыдущем мундиале он 8 раз поражал ворота соперников, на этом – 10.

Больше мячей на одном турнире забивали только соотечественник Мбаппе Жюст Фонтен – 13 голов на ЧМ-1958 и венгр Шандор Кочиш – 11 на ЧМ-1954. И столько же – 10 – немец Герд Мюллер на ЧМ-1970.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ