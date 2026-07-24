«Пожалуйста, помоги нам немного». Судьи давно благоволят Месси – Мюллер

На чемпионате мира по футболу 2026 года судьи периодически благосклонно относились к сборной Аргентине и ее капитану Лионелю Месси.

Экс-форвард сборной Германии Томас Мюллер заявил, что это началось далеко не вчера.

«Мы вели в счете против Аргентины, и Лионель Месси стоял прямо рядом со мной. Мяч отскочил от земли и попал мне в руку, которая находилась в естественном положении.

Судья тут же показал мне желтую карточку, и я думаю, причина была просто в том, что Месси стоял рядом со мной. Это было похоже на: «Мы уже проигрываем 0:2, пожалуйста, помоги нам немного».