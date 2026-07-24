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Чемпионат мира
24 июля 2026, 18:40 | Обновлено 24 июля 2026, 18:59
684
0

«Пожалуйста, помоги нам немного». Судьи давно благоволят Месси – Мюллер

Томас Мюллер уверен: арбитры относятся к Лионелю Месси по-другому

24 июля 2026, 18:40 | Обновлено 24 июля 2026, 18:59
684
0
«Пожалуйста, помоги нам немного». Судьи давно благоволят Месси – Мюллер
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер
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На чемпионате мира по футболу 2026 года судьи периодически благосклонно относились к сборной Аргентине и ее капитану Лионелю Месси.

Экс-форвард сборной Германии Томас Мюллер заявил, что это началось далеко не вчера.

«Мы вели в счете против Аргентины, и Лионель Месси стоял прямо рядом со мной. Мяч отскочил от земли и попал мне в руку, которая находилась в естественном положении.

Судья тут же показал мне желтую карточку, и я думаю, причина была просто в том, что Месси стоял рядом со мной. Это было похоже на: «Мы уже проигрываем 0:2, пожалуйста, помоги нам немного».

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сборная Аргентины по футболу сборная Германии по футболу Томас Мюллер Лионель Месси
Руслан Полищук Источник: Goal.com
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