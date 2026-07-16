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  4. МЮЛЛЕР: «Я не могу понять, зачем было позволять Аргентине делать это?»
Чемпионат мира
16 июля 2026, 06:59 |
3007
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МЮЛЛЕР: «Я не могу понять, зачем было позволять Аргентине делать это?»

Томас раскритиковал игроков сборной Англии после полуфинала ЧМ-2026

16 июля 2026, 06:59 |
3007
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МЮЛЛЕР: «Я не могу понять, зачем было позволять Аргентине делать это?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер
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Бывший игрок национальной сборной Германии Томас Мюллер отреагировал на поражение сборной Англии в полуфинальном матче ЧМ-2026 против Аргентины (1:2).

«Аргентина играет просто фантастически. И я не могу поверить и понять, как Англия подошла к этому матчу, особенно после того как повела в счете.

Я не могу понять, зачем было позволять Аргентине делать один навес за другим из идеальных для этого позиций», – сказал Мюллер.

В ночь с 18 на 19 февраля Англия сыграет с Францией в матче за 3 место. Начало в 00:00. В финале сойдутся Аргентина и Испания. Матч за титул Мундиаля запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00.

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Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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