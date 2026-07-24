Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Василий КАРДАШ: «Не стоит пока хоронить Динамо»
Лига Европы
24 июля 2026, 18:04 |
96
0

Василий КАРДАШ: «Не стоит пока хоронить Динамо»

В Салониках все еще можно изменить

24 июля 2026, 18:04 |
96
0
Василий КАРДАШ: «Не стоит пока хоронить Динамо»
ФК Динамо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о первом матче второго раунда Лиги Европы, в котором киевская команда уступила греческому ПАОКу – 2:3.

«Снова наступаем на те же грабли... Уже набили оскомину разговоры о слабой игре центральных защитников «Динамо», а сдвигов к лучшему не заметно. Два первых пропущенных вчера в Люблине гола – это вереница детских ошибок. Даже не верится, что такое возможно на уровне участников Лиги Европы.

Есть ли выход? Может, стоит передислоцировать Томаша Кендзеру в центр обороны? С ролью стопера он хорошо справлялся в своей предыдущей команде – ПАОК. С этим нужно что-то делать, потому что чем ближе к основному этапу Лиги Европы, тем легче соперникам наказывать киевлян за досадные промахи забитыми мячами.

Все же я бы не стал преждевременно хоронить динамовцев. После проведенных замен они в конце матча доминировали и были близки к спасению, если бы Матвей Пономаренко реализовал два своих голевых момента. Но ему не хватило исполнительского мастерства.

Но впереди еще ответный матч, и в Люблине не создалось впечатление, что ПАОК – непроходимая команда. Вот только чтобы заставить греков сойти с дистанции, динамовцам следует продемонстрировать все, что они умеют, и даже постараться прыгнуть выше головы. А почему бы и нет?»

Ранее главный тренер «Динамо» Игорь Костюк рассказал о событиях матча Q2 ЛЕ против ПАОКа.

По теме:
КОСТЮК: «Болельщики греческой команды устроили провокацию с флагом рф»
Виталий Буяльский провел 400-й матч за киевское Динамо
Федорчук назвал футболиста, который должен быть лидером киевского Динамо
Лига Европы Мнение эксперта инсайд Динамо - ПАОК Динамо Киев ПАОК Василий Кардаш
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
Футбол | 24 июля 2026, 08:02 0
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате

Клуб заявил, что Владислав продолжает восстанавливаться после травмы

ФОТО. Шахтер с легкостью обыграл хорватскую Горицу на сборах в Словении
Футбол | 24 июля 2026, 16:43 0
ФОТО. Шахтер с легкостью обыграл хорватскую Горицу на сборах в Словении
ФОТО. Шахтер с легкостью обыграл хорватскую Горицу на сборах в Словении

В спарринге для горняков забили Педриньо и Алиссон Сантана

Олейникова снялась с четвертьфинального матча турнира WTA 250 в Гамбурге
Теннис | 24.07.2026, 16:01
Олейникова снялась с четвертьфинального матча турнира WTA 250 в Гамбурге
Олейникова снялась с четвертьфинального матча турнира WTA 250 в Гамбурге
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Футбол | 23.07.2026, 18:26
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Александр Усик поставил на место свою жену
Бокс | 24.07.2026, 07:58
Александр Усик поставил на место свою жену
Александр Усик поставил на место свою жену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
23.07.2026, 05:50 3
Футбол
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
24.07.2026, 08:41 39
Футбол
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Усик отказался от тренировок и назвал причину
23.07.2026, 03:32
Бокс
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
24.07.2026, 10:10 14
Футбол
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
24.07.2026, 06:58 2
Футбол
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
22.07.2026, 19:27 16
Футбол
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
23.07.2026, 11:56 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем