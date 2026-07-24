Василий КАРДАШ: «Не стоит пока хоронить Динамо»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о первом матче второго раунда Лиги Европы, в котором киевская команда уступила греческому ПАОКу – 2:3.

«Снова наступаем на те же грабли... Уже набили оскомину разговоры о слабой игре центральных защитников «Динамо», а сдвигов к лучшему не заметно. Два первых пропущенных вчера в Люблине гола – это вереница детских ошибок. Даже не верится, что такое возможно на уровне участников Лиги Европы.

Есть ли выход? Может, стоит передислоцировать Томаша Кендзеру в центр обороны? С ролью стопера он хорошо справлялся в своей предыдущей команде – ПАОК. С этим нужно что-то делать, потому что чем ближе к основному этапу Лиги Европы, тем легче соперникам наказывать киевлян за досадные промахи забитыми мячами.

Все же я бы не стал преждевременно хоронить динамовцев. После проведенных замен они в конце матча доминировали и были близки к спасению, если бы Матвей Пономаренко реализовал два своих голевых момента. Но ему не хватило исполнительского мастерства.

Но впереди еще ответный матч, и в Люблине не создалось впечатление, что ПАОК – непроходимая команда. Вот только чтобы заставить греков сойти с дистанции, динамовцам следует продемонстрировать все, что они умеют, и даже постараться прыгнуть выше головы. А почему бы и нет?»

Ранее главный тренер «Динамо» Игорь Костюк рассказал о событиях матча Q2 ЛЕ против ПАОКа.