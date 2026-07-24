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Лига Европы
24 июля 2026, 16:14 | Обновлено 24 июля 2026, 16:53
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0

Виталий Буяльский провел 400-й матч за киевское Динамо

Юбилейным стал поединок столичного клуба против ПАОК в Лиге Европы

24 июля 2026, 16:14 | Обновлено 24 июля 2026, 16:53
201
0
Виталий Буяльский провел 400-й матч за киевское Динамо
ФК Динамо. Виталий Буяльский
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33-летний украинский хавбек Виталий Буяльский достиг юбилейной отметки в составе Динамо.

Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против греческого ПАОК (2:3) стал для капитана киевлян 400-м официальным поединком в футболке бело-синих.

Дебют Буяльского за основную команду состоялся 21 сентября 2011 года в гостевом матче Кубка Украины против команды Кремень, который завершился победой Динамо со счетом 3:2.

За годы выступлений полузащитник провел 266 матчей в чемпионате Украины, 30 – в Кубке Украины, 6 – в Суперкубке Украины и 98 – в еврокубках. За 400 игр Буяльский забил 90 голов.

В списке игроков Динамо с наибольшим количеством матчей за годы независимости Украины капитан занимает четвертое место. Впереди него находятся только Александр Шовковский (636 матчей), Олег Гусев (443) и Андрей Ярмоленко (431).

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Динамо Киев ПАОК фото Лига Европы Игорь Костюк видео голов и обзор Динамо - ПАОК юбилей статистика Виталий Буяльский
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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