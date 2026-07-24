Ангелина Калинина – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Гамбурге
24 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.
В четвертьфинале украинка сыграет против Тамары Корпач (Германия, WTA 81). Поединок начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Майяр Шериф, либо с Паулой Бадосой.
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