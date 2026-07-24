Ангелина Калинина – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В четвертьфинале украинка сыграет против Тамары Корпач (Германия, WTA 81). Поединок начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Майяр Шериф, либо с Паулой Бадосой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА