Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
24 июля 2026, 16:15 | Обновлено 24 июля 2026, 16:44
307
0

Ангелина Калинина – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Гамбурге

24 июля 2026, 16:15 | Обновлено 24 июля 2026, 16:44
307
0
Ангелина Калинина – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

24 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В четвертьфинале украинка сыграет против Тамары Корпач (Германия, WTA 81). Поединок начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Майяр Шериф, либо с Паулой Бадосой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Олейникова снялась с четвертьфинального матча турнира WTA 250 в Гамбурге
Олейникова пробилась в четвертьфинал турнира WTA 250 в Гамбурге
Александра Олейникова – Лейре Ромеро-Гормас. Смотреть онлайн. LIVE
Ангелина Калинина Тамара Корпач WTA Гамбург смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 20–26.07
Теннис | 23 июля 2026, 16:51 0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 20–26.07
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 20–26.07

Следите за результатами украинцев на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua

ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
Бокс | 24 июля 2026, 09:35 0
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера

Александр и его промоутерская компания Usyk-17 Promotion проведут боксерский вечер во Львове

Устроили феерию. Полесье сыграло вничью с Копенгагеном
Футбол | 23.07.2026, 23:00
Устроили феерию. Полесье сыграло вничью с Копенгагеном
Устроили феерию. Полесье сыграло вничью с Копенгагеном
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Бокс | 24.07.2026, 12:15
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
Футбол | 24.07.2026, 10:10
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
24.07.2026, 00:08
Бокс
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
22.07.2026, 19:27 16
Футбол
Александр Усик поставил на место свою жену
Александр Усик поставил на место свою жену
24.07.2026, 07:58 1
Бокс
Рома получила официальное предложение по Довбику. Трудный выбор
Рома получила официальное предложение по Довбику. Трудный выбор
23.07.2026, 06:32 3
Футбол
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
23.07.2026, 07:34 11
Футбол
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
22.07.2026, 17:47 28
Футбол
Известно место Усика в рейтинге кандидатов на пост президента Украины
Известно место Усика в рейтинге кандидатов на пост президента Украины
23.07.2026, 07:43 3
Бокс
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
23.07.2026, 09:34 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем