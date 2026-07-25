Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине

Киевское «Динамо» проявляло интерес к правому защитнику хорватской «Риеки» Анте Оречу. Столичный клуб даже сделал серьёзное предложение по трансферу 24-летнего футболиста, однако договориться о переходе не удалось.

По информации источника, киевляне не стали приоритетным вариантом для Ореча, поскольку футболист не рассматривает переезд в Украину. Сейчас вокруг игрока появились слухи о возможном трансфере в Германию.

Контракт хорватского защитника с «Риекой» действует до июня 2028 года. Его текущая рыночная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.

В итоге киевляне на правый фланг обороны подписали украинского флангового защитника Алексея Сыча.