Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
Ореч отказался переходить в столичный клуб
Киевское «Динамо» проявляло интерес к правому защитнику хорватской «Риеки» Анте Оречу. Столичный клуб даже сделал серьёзное предложение по трансферу 24-летнего футболиста, однако договориться о переходе не удалось.
По информации источника, киевляне не стали приоритетным вариантом для Ореча, поскольку футболист не рассматривает переезд в Украину. Сейчас вокруг игрока появились слухи о возможном трансфере в Германию.
Контракт хорватского защитника с «Риекой» действует до июня 2028 года. Его текущая рыночная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.
В итоге киевляне на правый фланг обороны подписали украинского флангового защитника Алексея Сыча.
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