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  4. Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
Чемпионат Украины
25 июля 2026, 23:02 |
1018
0

Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине

Ореч отказался переходить в столичный клуб

25 июля 2026, 23:02 |
1018
0
Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Анте Ореч
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Киевское «Динамо» проявляло интерес к правому защитнику хорватской «Риеки» Анте Оречу. Столичный клуб даже сделал серьёзное предложение по трансферу 24-летнего футболиста, однако договориться о переходе не удалось.

По информации источника, киевляне не стали приоритетным вариантом для Ореча, поскольку футболист не рассматривает переезд в Украину. Сейчас вокруг игрока появились слухи о возможном трансфере в Германию.

Контракт хорватского защитника с «Риекой» действует до июня 2028 года. Его текущая рыночная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.

В итоге киевляне на правый фланг обороны подписали украинского флангового защитника Алексея Сыча.

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Риека Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
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