ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Днепра и ЛНЗ нашел новый клуб
Максим Лопыренок подписал контракт с «Пробоем»
Опытный защитник Максим Лопыренок официально продолжит карьеру в клубе «Пробой» Городенка из Первой лиги.
Максим перебрался в статусе свободного агента и выбрал в новой команде 95-й игровой номер.
По информации издания Transfermarkt, контракт Максима с «Пробоем» рассчитан до лета 2027 года.
Предыдущим клубом Лопырёнка стал винницкий «Брацлав». На протяжении карьеры защитник успел поиграть за ряд клубов: «Черноморец», «Днепр-1», ЛНЗ, «Минай», «Буковина», «Днепр».
Новый сезон «Пробой» начнет матчем Первой лиги против «Ингульца», который состоится 26 июля.
Ранее ряды «Пробоя» пополнил молодой игрок ЛНЗ.
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