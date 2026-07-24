ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Днепра и ЛНЗ нашел новый клуб

Опытный защитник Максим Лопыренок официально продолжит карьеру в клубе «Пробой» Городенка из Первой лиги.

Максим перебрался в статусе свободного агента и выбрал в новой команде 95-й игровой номер.

По информации издания Transfermarkt, контракт Максима с «Пробоем» рассчитан до лета 2027 года.

Предыдущим клубом Лопырёнка стал винницкий «Брацлав». На протяжении карьеры защитник успел поиграть за ряд клубов: «Черноморец», «Днепр-1», ЛНЗ, «Минай», «Буковина», «Днепр».

Новый сезон «Пробой» начнет матчем Первой лиги против «Ингульца», который состоится 26 июля.

Ранее ряды «Пробоя» пополнил молодой игрок ЛНЗ.