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Украина. Первая лига
24 июля 2026, 15:23 | Обновлено 24 июля 2026, 15:26
941
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Днепра и ЛНЗ нашел новый клуб

Максим Лопыренок подписал контракт с «Пробоем»

24 июля 2026, 15:23 | Обновлено 24 июля 2026, 15:26
941
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Днепра и ЛНЗ нашел новый клуб
ФК Пробой. Максим Лопыренок
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Опытный защитник Максим Лопыренок официально продолжит карьеру в клубе «Пробой» Городенка из Первой лиги.

Максим перебрался в статусе свободного агента и выбрал в новой команде 95-й игровой номер.

По информации издания Transfermarkt, контракт Максима с «Пробоем» рассчитан до лета 2027 года.

Предыдущим клубом Лопырёнка стал винницкий «Брацлав». На протяжении карьеры защитник успел поиграть за ряд клубов: «Черноморец», «Днепр-1», ЛНЗ, «Минай», «Буковина», «Днепр».

Новый сезон «Пробой» начнет матчем Первой лиги против «Ингульца», который состоится 26 июля.

Ранее ряды «Пробоя» пополнил молодой игрок ЛНЗ.

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Максим Лопыренок Пробой Городенка Первая лига Украины свободный агент чемпионат Украины по футболу трансферы ЛНЗ Черкассы Днепр
Андрей Витренко Источник
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