ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ отпустил полузащитника в Первую лигу Украины

Черкасский ЛНЗ официально объявил об уходе украинского полузащитника Ореста Лепского – футболист будет выступать за НК Пробой на правах аренды. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

По официальной информации, арендное соглашение между ЛНЗ и НК Пробой по Оресту рассчитано на один год – до завершения сезона 2026/27.

В сезоне 2025/26 Орест был настоящим лидером юношеской команды «фиолетовых» (U-19). В молодежном первенстве Орест провел 27 матчей, забив 12 голов и отдав 4 результативных передачи.

Контракт 20-летнего полузащитника с черкасским ЛНЗ остается в силе до 30 июня 2030 года. Летом 2025 года Орест Лепский перебрался в ЛНЗ из ровенского Вереса.