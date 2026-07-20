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Украина. Премьер лига
20 июля 2026, 15:03 | Обновлено 20 июля 2026, 15:16
662
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ отпустил полузащитника в Первую лигу Украины

Орест Лепский отправился в аренду

20 июля 2026, 15:03 | Обновлено 20 июля 2026, 15:16
662
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ отпустил полузащитника в Первую лигу Украины
ФК ЛНЗ. Орест Лепский
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Черкасский ЛНЗ официально объявил об уходе украинского полузащитника Ореста Лепского – футболист будет выступать за НК Пробой на правах аренды. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

По официальной информации, арендное соглашение между ЛНЗ и НК Пробой по Оресту рассчитано на один год – до завершения сезона 2026/27.

В сезоне 2025/26 Орест был настоящим лидером юношеской команды «фиолетовых» (U-19). В молодежном первенстве Орест провел 27 матчей, забив 12 голов и отдав 4 результативных передачи.

Контракт 20-летнего полузащитника с черкасским ЛНЗ остается в силе до 30 июня 2030 года. Летом 2025 года Орест Лепский перебрался в ЛНЗ из ровенского Вереса.

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Орест Лепский ЛНЗ Черкассы Пробой Городенка Первая лига Украины аренда игрока трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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