Украина. Первая лига24 июля 2026, 16:59 | Обновлено 24 июля 2026, 17:08
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ОФИЦИАЛЬНО. Полтава подписала игрока, который покинул Ворсклу
Никита Крохмаль сменил клуб в Полтаве
24 июля 2026, 16:59 | Обновлено 24 июля 2026, 17:08
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Перволиговый клуб «Полтава» официально усилился 20-летним полузащитником Никитой Крохмалем.
Футболист бесплатно перебрался в клуб и подписал контракт на 3 сезона – до лета 2029 года.
Крохмаль – воспитанник полтавской «Ворсклы», прошедший путь от академии до основной команды.
В прошлом сезоне Никита дебютировал за главную команду «Ворсклы». Всего за клуб он сыграл 16 матчей, не отметившись забитыми голами или ассистами.
Ранее «Полтава» объявила, что домашние матчи сезона 2026/27 будет проводить на стадионе «Ворскла».
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