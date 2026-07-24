ОФИЦИАЛЬНО. Полтава подписала игрока, который покинул Ворсклу

Перволиговый клуб «Полтава» официально усилился 20-летним полузащитником Никитой Крохмалем.

Футболист бесплатно перебрался в клуб и подписал контракт на 3 сезона – до лета 2029 года.

Крохмаль – воспитанник полтавской «Ворсклы», прошедший путь от академии до основной команды.

В прошлом сезоне Никита дебютировал за главную команду «Ворсклы». Всего за клуб он сыграл 16 матчей, не отметившись забитыми голами или ассистами.

Ранее «Полтава» объявила, что домашние матчи сезона 2026/27 будет проводить на стадионе «Ворскла».