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Украина. Первая лига
24 июля 2026, 16:59 | Обновлено 24 июля 2026, 17:08
545
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полтава подписала игрока, который покинул Ворсклу

Никита Крохмаль сменил клуб в Полтаве

24 июля 2026, 16:59 | Обновлено 24 июля 2026, 17:08
545
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полтава подписала игрока, который покинул Ворсклу
ФК Полтава. Никита Крохмаль
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Перволиговый клуб «Полтава» официально усилился 20-летним полузащитником Никитой Крохмалем.

Футболист бесплатно перебрался в клуб и подписал контракт на 3 сезона – до лета 2029 года.

Крохмаль – воспитанник полтавской «Ворсклы», прошедший путь от академии до основной команды.

В прошлом сезоне Никита дебютировал за главную команду «Ворсклы». Всего за клуб он сыграл 16 матчей, не отметившись забитыми голами или ассистами.

Ранее «Полтава» объявила, что домашние матчи сезона 2026/27 будет проводить на стадионе «Ворскла».

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Андрей Витренко Источник: СК Полтава
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