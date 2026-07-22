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Украина. Первая лига
22 июля 2026, 18:16 | Обновлено 22 июля 2026, 18:26
147
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полтава будет играть домашние матчи на стадионе Ворскла

Перволиговый клуб наконец-то вернется домой

22 июля 2026, 18:16 | Обновлено 22 июля 2026, 18:26
147
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полтава будет играть домашние матчи на стадионе Ворскла
Суспильне Полтава. Стадион Ворскла
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Перволиговый клуб «Полтава» официально вернулся в родной город.

В новом сезоне «Полтава» будет проводить домашние матчи на стадионе «Ворскла», пока сама «Ворскла» не принимает участия в чемпионате из-за финансовых проблем.

Первый домашний матч в сезоне 2026/27 «Полтава» сыграет 1 августа, соперником станет «Нива» Тернополь.

«Для каждого клуба нет ничего важнее, чем играть дома, на глазах родных болельщиков. С радостью и гордостью сообщаем: СК Полтава возвращается в родной город!

Мы благодарим всех, кто верил в команду, поддерживал нас на выездных аренах и ждал этого возвращения. Время снова объединиться на трибунах ради новых достижений и ярких эмоций», – написала пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне в УПЛ «Полтава» выступала в Кропивницком на стадионе «Зирка».

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Полтава Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу стадион Ворскла им. А.Бутовского Ворскла Полтава
Андрей Витренко Источник: СК Полтава
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