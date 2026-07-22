ОФИЦИАЛЬНО. Полтава будет играть домашние матчи на стадионе Ворскла

Перволиговый клуб «Полтава» официально вернулся в родной город.

В новом сезоне «Полтава» будет проводить домашние матчи на стадионе «Ворскла», пока сама «Ворскла» не принимает участия в чемпионате из-за финансовых проблем.

Первый домашний матч в сезоне 2026/27 «Полтава» сыграет 1 августа, соперником станет «Нива» Тернополь.

«Для каждого клуба нет ничего важнее, чем играть дома, на глазах родных болельщиков. С радостью и гордостью сообщаем: СК Полтава возвращается в родной город!

Мы благодарим всех, кто верил в команду, поддерживал нас на выездных аренах и ждал этого возвращения. Время снова объединиться на трибунах ради новых достижений и ярких эмоций», – написала пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне в УПЛ «Полтава» выступала в Кропивницком на стадионе «Зирка».