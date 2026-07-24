ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал контракт с талантливым форвардом

«Милан» официально объявил о продлении контракта с итальянским нападающим Франческо Камарда.

Отмечается, что новый договор между клубом и 18-летним футболистом будет действовать до лета 2031 года. В контракте предусмотрена опция продления ещё на один сезон, которую сможет активировать клуб.

В сезоне 2025/26 Франческо Камарда на правах аренды провёл 23 матча за «Лечче», отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее «Милан» официально объявил о продлении контракта с Лукой Модричем.