ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал контракт с талантливым форвардом
Франческо Камардо продлил соглашение с клубом
«Милан» официально объявил о продлении контракта с итальянским нападающим Франческо Камарда.
Отмечается, что новый договор между клубом и 18-летним футболистом будет действовать до лета 2031 года. В контракте предусмотрена опция продления ещё на один сезон, которую сможет активировать клуб.
В сезоне 2025/26 Франческо Камарда на правах аренды провёл 23 матча за «Лечче», отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Ранее «Милан» официально объявил о продлении контракта с Лукой Модричем.
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