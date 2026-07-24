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  4. Цыганков дал ответ культовому испанскому клубу
Испания
24 июля 2026, 21:22 |
1745
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Цыганков дал ответ культовому испанскому клубу

Виктор не желает переходить в «Севилью»

24 июля 2026, 21:22 |
1745
0
Цыганков дал ответ культовому испанскому клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков, скорее всего, не продолжит карьеру в «Севилье». По информации испанских источников, окружение футболиста исключает возможность такого трансфера.

Сообщается, что главной причиной являются финансовые возможности андалузского клуба. По мнению представителей игрока, «Севилья» на данный момент не в состоянии обеспечить ни сумму трансфера, ни зарплату, которая соответствовала бы условиям перехода украинца.

В то же время интерес к Цыганкову в Испании остается высоким. Среди клубов, внимательно следящих за ситуацией вокруг футболиста «Жироны», называют «Эспаньол» и «Валенсию».

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трансферы Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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