Цыганков дал ответ культовому испанскому клубу

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков, скорее всего, не продолжит карьеру в «Севилье». По информации испанских источников, окружение футболиста исключает возможность такого трансфера.

Сообщается, что главной причиной являются финансовые возможности андалузского клуба. По мнению представителей игрока, «Севилья» на данный момент не в состоянии обеспечить ни сумму трансфера, ни зарплату, которая соответствовала бы условиям перехода украинца.

В то же время интерес к Цыганкову в Испании остается высоким. Среди клубов, внимательно следящих за ситуацией вокруг футболиста «Жироны», называют «Эспаньол» и «Валенсию».