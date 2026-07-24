Цыганков дал ответ культовому испанскому клубу
Виктор не желает переходить в «Севилью»
Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков, скорее всего, не продолжит карьеру в «Севилье». По информации испанских источников, окружение футболиста исключает возможность такого трансфера.
Сообщается, что главной причиной являются финансовые возможности андалузского клуба. По мнению представителей игрока, «Севилья» на данный момент не в состоянии обеспечить ни сумму трансфера, ни зарплату, которая соответствовала бы условиям перехода украинца.
В то же время интерес к Цыганкову в Испании остается высоким. Среди клубов, внимательно следящих за ситуацией вокруг футболиста «Жироны», называют «Эспаньол» и «Валенсию».
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