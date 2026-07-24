Федорчук назвал футболиста, который должен быть лидером киевского Динамо

Украинский эксперт Олег Федорчук оценил игру киевского «Динамо» и, в частности, полузащитника Николая Шапаренко в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против ПАОКа (2:3).

«Динамо» разочаровало больше всего среди всех украинских команд, игравших в еврокубках в этот вечер. Очень неуверенная игра была в исполнении подопечных Костюка.

Трюк, который прошел в матче с «Университатей» Клуж, на этот раз не сработал. Я о том, что тренер «Динамо» снова выпускает в конце игры двух своих джокеров – ветеранов, но на этот раз Ярмоленко и Буяльский не помогли.

Откровенно плохо сыграл Шапаренко, который должен быть лидером киевского клуба. На Назара Волошина были большие надежды, но... У него неправильно расставлены приоритеты. Нет агрессии.

С таким подходом результата не будет», – отметил эксперт.