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Лига Европы
24 июля 2026, 15:22 | Обновлено 24 июля 2026, 15:40
2017
1

Федорчук назвал футболиста, который должен быть лидером киевского Динамо

Эксперт оценил игру Шапаренко, Волошина, Ярмоленко, Буяльского в игре против ПАОКа

24 июля 2026, 15:22 | Обновлено 24 июля 2026, 15:40
2017
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Федорчук назвал футболиста, который должен быть лидером киевского Динамо
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко
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Украинский эксперт Олег Федорчук оценил игру киевского «Динамо» и, в частности, полузащитника Николая Шапаренко в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против ПАОКа (2:3).

«Динамо» разочаровало больше всего среди всех украинских команд, игравших в еврокубках в этот вечер. Очень неуверенная игра была в исполнении подопечных Костюка.

Трюк, который прошел в матче с «Университатей» Клуж, на этот раз не сработал. Я о том, что тренер «Динамо» снова выпускает в конце игры двух своих джокеров – ветеранов, но на этот раз Ярмоленко и Буяльский не помогли.

Откровенно плохо сыграл Шапаренко, который должен быть лидером киевского клуба. На Назара Волошина были большие надежды, но... У него неправильно расставлены приоритеты. Нет агрессии.

С таким подходом результата не будет», – отметил эксперт.

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Лига Европы Динамо Киев ПАОК Динамо - ПАОК Олег Федорчук Николай Шапаренко Назар Волошин (Динамо) Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский Игорь Костюк
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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У каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны. И это должно быть исползовано тренером при построении игры. Уверен, что, к примеру, Шапаренко и Гарреро - очень классные игроки,Гарреро, даже, потехничнее и более тонкий игрок, чем Пономаренко, но оба, постепенно, деградируют. Все-таки самая большая слабость Динамо - отсутствие добротного тренера. Будут ли положительные изменения в Динамо? Пока у руля два брата, которые ставят акцент на подкупах судей, сдвигов не будет, любовь к обманам, как и в стране, к победам не приведет никогда.
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