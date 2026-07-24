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Украина. Первая лига
24 июля 2026, 14:07 | Обновлено 24 июля 2026, 14:10
527
0

ФОТО. Украинский клуб сменил Nike на итальянский бренд

«Александрия» совместно с Kappa представили форму на сезон

24 июля 2026, 14:07 | Обновлено 24 июля 2026, 14:10
527
0
ФОТО. Украинский клуб сменил Nike на итальянский бренд
ФК Александрия
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Перволиговый клуб «Александрия» перед первым матчем в сезоне 2026/27 объявил имя нового технического спонсора.

После завершения сотрудничества с американским брендом Nike «Александрия» начала партнерство с итальянским брендом Kappa.

Также украинский клуб совместно с новым партнером презентовал комплекты формы на сезон в жёлтом и изумрудном цветах.

«Александрия» в новой экипировке откроет сезон 2026/27 матчем против тернопольской «Нивы». Игра состоится 24 июля, начало – в 16:00.

Заявление «Александрии»:

«Футбольный клуб «Александрия» объявляет о начале сотрудничества со всемирно известным итальянским спортивным брендом Kappa.

Отныне Kappa – официальный технический партнер нашего клуба, который будет обеспечивать команду современной игровой, тренировочной и повседневной экипировкой.

Это партнерство является важным шагом в развитии ФК «Александрия» и еще одним подтверждением нашего стремления соответствовать лучшим европейским стандартам как на футбольном поле, так и за его пределами.

Kappa – бренд с богатой историей и многолетним опытом сотрудничества с ведущими футбольной клубами мира. Мы рады начать этот совместный путь и уверены, что наше партнерство станет успешным и долговечным.

Впереди – новые вызовы, новые победы и новый стиль, отражающий характер, амбиции и дух ФК «Александрия».

ФОТО. Украинский клуб сменил Nike на итальянский бренд

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Андрей Витренко Источник: ФК Александрия
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Комментарии 1
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Это Найк их сменил. Если посмотреть клубы с этим брендом ,тоттам только Фиорентина и Монако из известных. Остальные на дне
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