Перволиговый клуб «Александрия» перед первым матчем в сезоне 2026/27 объявил имя нового технического спонсора.

После завершения сотрудничества с американским брендом Nike «Александрия» начала партнерство с итальянским брендом Kappa.

Также украинский клуб совместно с новым партнером презентовал комплекты формы на сезон в жёлтом и изумрудном цветах.

«Александрия» в новой экипировке откроет сезон 2026/27 матчем против тернопольской «Нивы». Игра состоится 24 июля, начало – в 16:00.

Заявление «Александрии»:

«Футбольный клуб «Александрия» объявляет о начале сотрудничества со всемирно известным итальянским спортивным брендом Kappa.

Отныне Kappa – официальный технический партнер нашего клуба, который будет обеспечивать команду современной игровой, тренировочной и повседневной экипировкой.

Это партнерство является важным шагом в развитии ФК «Александрия» и еще одним подтверждением нашего стремления соответствовать лучшим европейским стандартам как на футбольном поле, так и за его пределами.

Kappa – бренд с богатой историей и многолетним опытом сотрудничества с ведущими футбольной клубами мира. Мы рады начать этот совместный путь и уверены, что наше партнерство станет успешным и долговечным.

Впереди – новые вызовы, новые победы и новый стиль, отражающий характер, амбиции и дух ФК «Александрия».

ФОТО. Украинский клуб сменил Nike на итальянский бренд