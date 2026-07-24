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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл выложил 35,5 миллиона евро за таланта из Монако
Англия
24 июля 2026, 14:21 | Обновлено 24 июля 2026, 14:35
543
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл выложил 35,5 миллиона евро за таланта из Монако

Аладжи Бамба переехал в Англию

24 июля 2026, 14:21 | Обновлено 24 июля 2026, 14:35
543
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл выложил 35,5 миллиона евро за таланта из Монако
ФК Ньюкасл. Аладжи Бамба
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Английский клуб «Ньюкасл» официально переманил к себе юного полузащитника «Монако» Аладжи Бамба.

Контракт с 20-летним игроком подписан на 5 сезонов – до лета 2031 года. По информации портала Transfermarkt, сумма перехода составила 35,5 миллиона евро.

«Я очень счастлив быть здесь – это новый вызов, и мне не терпится начать. Я был в восторге, когда узнал, что «Ньюкасл» заинтересован в моем подписании.

Я знаю об истории клуба и уже посетил стадион, который просто невероятен. Мне не терпится выйти на это поле, и я надеюсь разделить отличные моменты с болельщиками.

Я рад испытать себя в новой лиге, сильнейшей лиге мира. В прошлом сезоне я многому научился и теперь чувствую, что готов к этой новой возможности. Я отдам всего себя ради этого клуба», – заявил Аладжи.

Бамба – воспитанник «Монако», который дебютировал за основную команду в сезоне 2025/26. Всего за «монегасков» Аладжи провел 25 матчей и отдал две голевые передачи.

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Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ Монако трансферы Лиги 1
Андрей Витренко Источник: ФК Ньюкасл
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