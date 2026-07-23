ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал защитника сборной Марокко

«Ипсвич» официально объявил о подписании контракта с марокканским центральным защитником лондонского «Фулхэма» Иссой Диопом.

Отмечается, что 29-летний футболист заключил с «трактористами» контракт, который будет действовать в течение следующих четырёх сезонов.

Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации веб-портала Transfermarkt она составила 10 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Исса Диоп провел 18 матчей на клубном уровне, отличившись одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Ранее «Ипсвич» официально назначил Гари О'Нила главным тренером.