ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал защитника сборной Марокко
Исса Диоп присоединился к Ипсвичу
«Ипсвич» официально объявил о подписании контракта с марокканским центральным защитником лондонского «Фулхэма» Иссой Диопом.
Отмечается, что 29-летний футболист заключил с «трактористами» контракт, который будет действовать в течение следующих четырёх сезонов.
Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации веб-портала Transfermarkt она составила 10 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 Исса Диоп провел 18 матчей на клубном уровне, отличившись одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
Ранее «Ипсвич» официально назначил Гари О'Нила главным тренером.
He's in. 🧱— Ipswich Town (@IpswichTown) July 22, 2026
💪 Issa Diop is a Blue. pic.twitter.com/Rvn0X45Uus
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