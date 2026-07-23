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Англия
23 июля 2026, 23:59 | Обновлено 24 июля 2026, 00:00
285
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал защитника сборной Марокко

Исса Диоп присоединился к Ипсвичу

23 июля 2026, 23:59 | Обновлено 24 июля 2026, 00:00
285
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал защитника сборной Марокко
ФК Ипсвич. Исса Диоп
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«Ипсвич» официально объявил о подписании контракта с марокканским центральным защитником лондонского «Фулхэма» Иссой Диопом.

Отмечается, что 29-летний футболист заключил с «трактористами» контракт, который будет действовать в течение следующих четырёх сезонов.

Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации веб-портала Transfermarkt она составила 10 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Исса Диоп провел 18 матчей на клубном уровне, отличившись одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Ранее «Ипсвич» официально назначил Гари О'Нила главным тренером.

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Исса Диоп Ипсвич трансферы трансферы АПЛ Фулхэм
Дмитрий Вус Источник
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