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  4. Клопп пояснил, почему согласился возглавить сборную Германии
Германия
24 июля 2026, 13:14 |
362
0

Клопп пояснил, почему согласился возглавить сборную Германии

Юрген заговорил о провале на ЧМ-2026

24 июля 2026, 13:14 |
362
0
Клопп пояснил, почему согласился возглавить сборную Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп
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Звездный немецкий специалист Юрген Клопп объяснил, почему согласился возглавить национальную сборную Германии.

«Сборная Германии может объединить нас, немцев, как мало что другое. Именно это делает эту работу для меня такой особенной. Я благодарен за все, что мог пережить и чему научился за последние полтора года в Red Bull, а также за открытость, которая сделала эту договоренность возможной.

Теперь я с нетерпением жду этой особой задачи в немецком футболе, к которой мы вместе подойдем со смирением и терпением: развить команду, которая борется друг за друга, получает удовольствие от футбола и за которую люди в нашей стране с полной уверенностью смогут болеть».

Моя главная задача – помочь национальной сборной, а это возможно только тогда, когда на более низких уровнях хорошо работают. Создается впечатление, что нам говорят: в чем мы должны делать как испанцы, а в чем - как французы, но мы хотим, чтобы в будущем другие нации говорили, что они хотят делать так, как Немецкий футбольный союз.

Во время чемпионата мира было ощущение, что у нас не было хороших игроков, но у нас есть очень хорошие футболисты. Пока далеко не все так плохо.

Для меня большая честь сидеть здесь. У меня сейчас много мнений в голове. Я понимал, насколько велика должность главного тренера сборной Германии, но для меня было немыслимо, что когда-то это действительно произойдет», – сказал Клопп.

На посту главного тренера национальной сборной Германии Юрген Клопп сменил Юлиана Нагельсманна, которого уволили после вылета сборной Германии на стадии 1/16 финала чемпионата мира – «Бундестим» не смог обыграть сборную Парагвая (1:1, 3:4 по пенальти).

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Юрген Клопп назначение тренера сборная Германии по футболу
Олег Вахоцкий Источник
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