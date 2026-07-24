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Лига конференций
24 июля 2026, 10:38 |
255
0

Полесье повторило наиболее результативную ничью украинцев в еврокубках

В девятый раз в истории в матчах клубов из Украины на евроарене был зафиксирован результат 3:3

24 июля 2026, 10:38 |
255
0
Полесье повторило наиболее результативную ничью украинцев в еврокубках
ФК Полесье
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Житомирское Полесье повторило наиболее результативную ничью украинских команд в еврокубках.

Произошло это в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против датского Копенгагена, в котором был зафиксирован счет 3:3.

Ничья с подобным счетом в матчах украинских команд в еврокубках встречалась уже 9 раз. Вспомним все эти матчи.

Наиболее результативные ничьи в истории украинских клубов в еврокубках

  • 2026: ЛК, Полесье – Копенгаген – 3:3
  • 2025: ЛЕ, Галатасарай – Динамо – 3:3
  • 2022: ЛЕ, АЭК Ларнака – Динамо – 3:3
  • 2020: ЛЕ, Бенфика – Шахтер – 3:3
  • 2019: ЛЧ, Динамо З – Шахтер – 3:3
  • 2019: ЛЧ, Динамо – Брюгге – 3:3
  • 2011: ЛЕ, Динамо – Маккаби Т-А – 3:3
  • 1999: ЛЧ, Динамо – Бавария – 3:3
  • 1970: КОК, Стяуа – Карпаты – 3:3
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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