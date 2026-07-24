Полесье повторило наиболее результативную ничью украинцев в еврокубках

Житомирское Полесье повторило наиболее результативную ничью украинских команд в еврокубках.

Произошло это в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против датского Копенгагена, в котором был зафиксирован счет 3:3.

Ничья с подобным счетом в матчах украинских команд в еврокубках встречалась уже 9 раз. Вспомним все эти матчи.

Наиболее результативные ничьи в истории украинских клубов в еврокубках