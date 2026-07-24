Лига конференций24 июля 2026, 10:38 |
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Полесье повторило наиболее результативную ничью украинцев в еврокубках
В девятый раз в истории в матчах клубов из Украины на евроарене был зафиксирован результат 3:3
24 июля 2026, 10:38 |
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Житомирское Полесье повторило наиболее результативную ничью украинских команд в еврокубках.
Произошло это в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против датского Копенгагена, в котором был зафиксирован счет 3:3.
Ничья с подобным счетом в матчах украинских команд в еврокубках встречалась уже 9 раз. Вспомним все эти матчи.
Наиболее результативные ничьи в истории украинских клубов в еврокубках
- 2026: ЛК, Полесье – Копенгаген – 3:3
- 2025: ЛЕ, Галатасарай – Динамо – 3:3
- 2022: ЛЕ, АЭК Ларнака – Динамо – 3:3
- 2020: ЛЕ, Бенфика – Шахтер – 3:3
- 2019: ЛЧ, Динамо З – Шахтер – 3:3
- 2019: ЛЧ, Динамо – Брюгге – 3:3
- 2011: ЛЕ, Динамо – Маккаби Т-А – 3:3
- 1999: ЛЧ, Динамо – Бавария – 3:3
- 1970: КОК, Стяуа – Карпаты – 3:3
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