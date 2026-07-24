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Чемпионат мира
24 июля 2026, 10:21 | Обновлено 24 июля 2026, 10:22
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Сборная Германии получила нового тренера после провала на чемпионате мира

Именитый 59-летний специалист Юрген Клопп подписал контракт с «Die Mannschaft» до 2030 года

24 июля 2026, 10:21 | Обновлено 24 июля 2026, 10:22
1100
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Сборная Германии получила нового тренера после провала на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп
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Бывший тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп возглавил сборную Германию – об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Немецкий футбольный союз (DFB) прекратил сотрудничество с Юлианом Нагельсманном после провала на чемпионате мира, где «Die Mannschaft» вылетели на стадии 1/16 финала.

Клопп согласился возобновить тренерскую карьеру и подписал контракт до 2030 года – опытный специалист будет руководить командой на чемпионате Европы 2028 и следующем мундиале.

Немецкий тренер в течении своей карьеры возглавлял «Майнц», «Боруссию» Дортмунд и английский «Ливерпуль», с которым работал девять лет и который покинул в июне 2024-го.

Последним местом работы 59-летнего специалиста была система Red Bull, где он занимал должность директора по международным связям.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Германии по футболу Юрген Клопп Юлиан Нагельсманн назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: Фабрицио Романо
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