Сборная Германии получила нового тренера после провала на чемпионате мира
Именитый 59-летний специалист Юрген Клопп подписал контракт с «Die Mannschaft» до 2030 года
Бывший тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп возглавил сборную Германию – об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Немецкий футбольный союз (DFB) прекратил сотрудничество с Юлианом Нагельсманном после провала на чемпионате мира, где «Die Mannschaft» вылетели на стадии 1/16 финала.
Клопп согласился возобновить тренерскую карьеру и подписал контракт до 2030 года – опытный специалист будет руководить командой на чемпионате Европы 2028 и следующем мундиале.
Немецкий тренер в течении своей карьеры возглавлял «Майнц», «Боруссию» Дортмунд и английский «Ливерпуль», с которым работал девять лет и который покинул в июне 2024-го.
Последним местом работы 59-летнего специалиста была система Red Bull, где он занимал должность директора по международным связям.
🚨🇩🇪 Jürgen Klopp has signed his contract as new Germany head coach, today is the day for the official confirmation and unveiling.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026
Here we go, never in doubt: Klopp until July 2030, set to be announced. pic.twitter.com/Vt4Iqdjpu3
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