Сборная Германии получила нового тренера после провала на чемпионате мира

Бывший тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп возглавил сборную Германию – об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Немецкий футбольный союз (DFB) прекратил сотрудничество с Юлианом Нагельсманном после провала на чемпионате мира, где «Die Mannschaft» вылетели на стадии 1/16 финала.

Клопп согласился возобновить тренерскую карьеру и подписал контракт до 2030 года – опытный специалист будет руководить командой на чемпионате Европы 2028 и следующем мундиале.

Немецкий тренер в течении своей карьеры возглавлял «Майнц», «Боруссию» Дортмунд и английский «Ливерпуль», с которым работал девять лет и который покинул в июне 2024-го.

Последним местом работы 59-летнего специалиста была система Red Bull, где он занимал должность директора по международным связям.