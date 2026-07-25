Таланта Динамо ждут в Одессе. Какое решение Костюка?

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Герич может перейти в «Черноморец»
Журналист Михаил Спиваковский опроверг информацию о возможном переходе вингера «Динамо» Владислава Герича в «Карпаты».
По его словам, после трансфера Алексея Сыча в киевский клуб руководство «Динамо» и «Карпат» не обсуждало никаких вариантов обмена или перехода футболистов.
В то же время источник отмечает, что интерес к Геричу проявляет другой представитель УПЛ – «Черноморец». По его информации, одесский клуб продолжает рассчитывать на молодого вингера.
В сезоне 2025/26 украинец провел 24 матча в футболке одесского «Черноморца», забил восемь голов, отдал две голевые передачи и помог команде пробиться в Украинскую Премьер-лигу.
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