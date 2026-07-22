Украинец, который вернулся в Динамо, может получить шанс от Костюка
Главный тренер киевского клуба планирует сохранить в первой команде Владислава Герича
Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк решил сохранить в составе талантливого вингера Владислава Герича, который в прошлом сезоне играл в аренде.
По информации ТаТоТаке, наставник «бело-синих» еще не принял окончательного решения, но склоняется к тому, чтобы предоставить шанс 20-летнему футболисту в первой команде.
В сезоне 2025/26 украинец провел 24 матча в футболке одесского «Черноморца», забил восемь голов, отдал два ассиста и помог команде пробиться в Украинскую Премьер-лигу.
Главный тренер «моряков» Роман Григорчук ждет возвращения вингера, но киевский клуб на данном этапе не собирается вести переговоры об очередной аренде Герича.
«Бело-синие» успешно стартовали в еврокубках, одолев в серии пенальти румынскую «Университатю» Клуж и сыграют во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер сборной Украины встретился с представителями испанского «Эспаньола»
Аргентинец продолжит играть за сборную