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Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 21:27 |
888
0

Украинец, который вернулся в Динамо, может получить шанс от Костюка

Главный тренер киевского клуба планирует сохранить в первой команде Владислава Герича

22 июля 2026, 21:27 |
888
0
Украинец, который вернулся в Динамо, может получить шанс от Костюка
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк
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Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк решил сохранить в составе талантливого вингера Владислава Герича, который в прошлом сезоне играл в аренде.

По информации ТаТоТаке, наставник «бело-синих» еще не принял окончательного решения, но склоняется к тому, чтобы предоставить шанс 20-летнему футболисту в первой команде.

В сезоне 2025/26 украинец провел 24 матча в футболке одесского «Черноморца», забил восемь голов, отдал два ассиста и помог команде пробиться в Украинскую Премьер-лигу.

Главный тренер «моряков» Роман Григорчук ждет возвращения вингера, но киевский клуб на данном этапе не собирается вести переговоры об очередной аренде Герича.

«Бело-синие» успешно стартовали в еврокубках, одолев в серии пенальти румынскую «Университатю» Клуж и сыграют во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

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Динамо Киев Игорь Костюк Владислав Герич Черноморец Одесса Роман Григорчук трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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