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Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 11:21 | Обновлено 05 июля 2026, 11:54
1997
0

Григорчук ждет форварда Динамо в Черноморце. Все зависит от Костюка

«Моряки» хотят вернуть Владислава Герича

05 июля 2026, 11:21 | Обновлено 05 июля 2026, 11:54
1997
0
Григорчук ждет форварда Динамо в Черноморце. Все зависит от Костюка
ФК Черноморец. Роман Григорчук
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Одесский Черноморец ведет активную трансферную деятельность после выхода в Украинскую Премьер-лигу. «Моряки» планируют существенно изменить состав команды.

Как стало известно Sport.ua, в Одессе ждут возвращения украинского вингера Владислава Герича, который отправился на сборы с киевским Динамо – в возвращении футболиста лично заинтересован главный тренер «моряков» Роман Григорчук. Опытный тренер считает, что Герич точно поможет Черноморцу в новом сезоне Украинской Премьер-лиги.

Руководство «моряков» хочет снова арендовать Владислава, но все зависит от руководства и главного тренера Динамо Игоря Костюка, который примет решение относительно вингера уже после учебно-тренировочных сборов.

В прошлом сезоне Первой лиги Украины Герич провел 23 матча за одесский Черноморец, забив 8 мячей и отдав 2 результативных передачи, что помогло «морякам» квалифицироваться в УПЛ.

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Владислав Герич Роман Григорчук Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев аренда игрока Игорь Костюк Черноморец Одесса инсайд
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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