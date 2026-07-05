Григорчук ждет форварда Динамо в Черноморце. Все зависит от Костюка

Одесский Черноморец ведет активную трансферную деятельность после выхода в Украинскую Премьер-лигу. «Моряки» планируют существенно изменить состав команды.

Как стало известно Sport.ua, в Одессе ждут возвращения украинского вингера Владислава Герича, который отправился на сборы с киевским Динамо – в возвращении футболиста лично заинтересован главный тренер «моряков» Роман Григорчук. Опытный тренер считает, что Герич точно поможет Черноморцу в новом сезоне Украинской Премьер-лиги.

Руководство «моряков» хочет снова арендовать Владислава, но все зависит от руководства и главного тренера Динамо Игоря Костюка, который примет решение относительно вингера уже после учебно-тренировочных сборов.

В прошлом сезоне Первой лиги Украины Герич провел 23 матча за одесский Черноморец, забив 8 мячей и отдав 2 результативных передачи, что помогло «морякам» квалифицироваться в УПЛ.