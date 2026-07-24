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Лига Европы
24 июля 2026, 12:21 | Обновлено 24 июля 2026, 13:25
1258
7

Известный эксперт объяснил, почему Динамо потерпело поражение от ПАОКа

Вячеслав Заховайло уверен, что уровень футболистов не соответствует уровню клуба

24 июля 2026, 12:21 | Обновлено 24 июля 2026, 13:25
1258
7 Comments
Известный эксперт объяснил, почему Динамо потерпело поражение от ПАОКа
ФК Динамо Киев
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Известный украинский эксперт Вячеслав Заховайло раскритиковал футболистов киевского «Динамо» после поражение от ПАОКа во втором квалификационном раунде Лиги Европы (2:3).

«Системное поражение. Я не думаю что в этом виноват главный тренер. Почему я называю это системным поражением? Под стиль игры Игоря Костюка многие футболисты не соответствуют параметрам и техническим оснащением.

Системные ошибки в игре центральных защитников продолжаются уже не первый сезон. К этому добавилась проблема в центральном треугольнике полузащиты.

Если наша полузащита развернута лицом к своим воротам во время атаки соперника, то о какой организации игры в обороне может идти речь? Любой, кто разбирается в футболе, подтвердит мои слова.

То, что привезли сами себе? Это было ожидаемо. Даже великий Пеп Гвардиола не смог бы наладить нашу линию обороны. Создается впечатление, что игроки просто необучаемы. Наступать на те же грабли для них не проблема.

Хочу задать вопрос про наших лидеров. Подскажите, пожалуйста, Шапаренко был в составе? Хорошо, что не сложились после третьего пропущенного мяча. Обнадеживает.

Молодой Пономаренко не забил. Не будем его ругать, я уверен что успех к нему придёт в следующей игре. Мне жаль всех наших болельщиков, да и тренерский штаб. Игроки по своему уровню мастерства не соответствуют киевскому «Динамо».

Я извиняюсь за очень критические слова. Но надо что-то делать. Всем добра. Слава Украине», – написал эксперт в социальных сетях.

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Лига Европы Динамо Киев Динамо - ПАОК ПАОК Вячеслав Заховайло Игорь Костюк Николай Шапаренко Матвей Пономаренко
Николай Тытюк Источник: Facebook
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Комментарии 7
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з цими словами Заховайла погоджуюсь на всі сто процентів, це показала вчорашня гра.
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0
рівень не відповідає протягом трьох років граєм тим що маєм
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0
Якщо він каже про системну поразку Динамо і не звинувачує в ній ГТ Костюка - то нехай договорює, що це суркісова система! І, якщо потрібно щось міняти в Динамо - то починати зміни потрібно з суркісів!
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-3
на зараз мабуть ШД і Полісся по баблу більші за ДК.
Деякі кажуть шо бабло не грає,
але зараз це не той випадок.
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-3
Суркіс платить немалі гроші гравцям, котрі зовсім не грають! Бленуце, Супряга, Діалло і так далі. Пора навести з цим порядок, а на вивільнені гроші прикупити пару-тройку дійсно толкових гравців. От любо-дорого було дивитись, як толково грає той же ПАОК! З розумом...
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-5
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