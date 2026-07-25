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  4. Йожеф САБО: «Этот футболист из Динамо не был бы у меня в команде»
Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 05:32 |
903
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Йожеф САБО: «Этот футболист из Динамо не был бы у меня в команде»

Известный тренер – о Биловаре

25 июля 2026, 05:32 |
903
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Йожеф САБО: «Этот футболист из Динамо не был бы у меня в команде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Биловар
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Известный украинский тренер Йожеф Сабо рассказал, что в его команде не было бы места для киевского защитника Кристиана Биловара.

– Центральный защитник уровня Кристиана Биловара играл бы в вашей команде?

– Нет. Конечно же, нет. Из нынешнего «Динамо» в моей команде вообще мало кто бы играл. Ну, так играть нельзя! Никто никого не подстраховывает, когда соперник атакует, не сужаются… Это все тактические ошибки. Простые ошибки. Это же не высшая математика. Что динамовцы делают, отрабатывают на тренировках, мне неизвестно… Просто бегать недостаточно, у футболиста должен работать мозг!

Как сейчас играют классные команды? Командно. Все вместе работают и в обороне, и в атаке.

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Йожеф Сабо Динамо Киев Кристиан Биловар
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
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