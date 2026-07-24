Лунин задумался. Реал может подписать звезду сборной Украины

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин задумывается о своём будущем в клубе.

Среди клубов, проявлявших интерес к вратарю, называли миланский «Интер». В итальянской команде высоко оценивают качества украинца и могут попытаться оформить его трансфер.

В то же время уход Лунина заставил бы «Реал» искать нового резервного вратаря для конкуренции с Куртуа.

Одним из кандидатов называют Анатолия Трубина из португальской «Бенфики». Украинский вратарь хорошо известен в клубе, а его физические данные и уверенная игра на выходах соответствуют требованиям мадридцев. Кроме того, Трубин ранее работал под руководством Жозе Моуринью, который хорошо знаком с его возможностями.