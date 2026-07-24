Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин задумался. Реал может подписать звезду сборной Украины
Испания
24 июля 2026, 23:22 |
806
1

Лунин задумался. Реал может подписать звезду сборной Украины

Андрей раздумывает над уходом из «Реала», а главным кандидатом на его место является Трубин

24 июля 2026, 23:22 |
806
1 Comments
Лунин задумался. Реал может подписать звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин задумывается о своём будущем в клубе.

Среди клубов, проявлявших интерес к вратарю, называли миланский «Интер». В итальянской команде высоко оценивают качества украинца и могут попытаться оформить его трансфер.

В то же время уход Лунина заставил бы «Реал» искать нового резервного вратаря для конкуренции с Куртуа.

Одним из кандидатов называют Анатолия Трубина из португальской «Бенфики». Украинский вратарь хорошо известен в клубе, а его физические данные и уверенная игра на выходах соответствуют требованиям мадридцев. Кроме того, Трубин ранее работал под руководством Жозе Моуринью, который хорошо знаком с его возможностями.

По теме:
Шахтер нашел новую команду для двух украинцев, которые не нужны Турану
Аль-Хиляль совершил третий самый дорогой трансфер в истории Саудовской Лиги
Шахтер оформил трансфер украинца. Эпопея завершена
Андрей Лунин Анатолий Трубин Бенфика Реал Мадрид Интер Милан трансферы Ла Лиги трансферы трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко Источник: Bernabéu Digital
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho
Другие виды | 24 июля 2026, 15:43 6
Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho
Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho

Даниил Явгусишин снова стал единоличным лидером

Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Футбол | 24 июля 2026, 08:41 41
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы

Киевляне проиграли матч со счётом 2:3

Дани АЛВЕС: «Я почти не потел, а Барселона побеждала 5:0»
Футбол | 24.07.2026, 22:57
Дани АЛВЕС: «Я почти не потел, а Барселона побеждала 5:0»
Дани АЛВЕС: «Я почти не потел, а Барселона побеждала 5:0»
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Бокс | 24.07.2026, 19:39
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Александр Усик поставил на место свою жену
Бокс | 24.07.2026, 07:58
Александр Усик поставил на место свою жену
Александр Усик поставил на место свою жену
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олійченко, нахрена Трубіну місце Луніна в Реалі? Що він виграє, якщо проміняє місце в основі на полірування лавиці?
Ответить
0
Популярные новости
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
23.07.2026, 05:32 3
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
23.07.2026, 06:02 1
Бокс
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
23.07.2026, 11:56 9
Футбол
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
24.07.2026, 10:10 14
Футбол
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
23.07.2026, 07:34 11
Футбол
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
23.07.2026, 22:48 7
Футбол
Известно место Усика в рейтинге кандидатов на пост президента Украины
Известно место Усика в рейтинге кандидатов на пост президента Украины
23.07.2026, 07:43 3
Бокс
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
23.07.2026, 09:34 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем