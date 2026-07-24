В Греции назвали игрока Динамо, виновного в поражении от ПАОКа

Греческое издание Gazzetta проанализировало победу ПАОКа над киевским «Динамо» (3:2) в первом матче квалификации Лиги Европы.

Журналисты отмечают, что команда Алессио Лиши уже демонстрирует желаемый стиль игры: высокий прессинг, быстрое возвращение мяча и стремительные атаки. После неудачного старта и пропущенного гола ПАОК перехватил инициативу, а два гола стали результатом агрессивного прессинга.

В то же время издание отмечает, что у команды еще остаются проблемы в обороне. Из-за появления новых футболистов защита пока действует недостаточно слаженно, хотя в атаке ПАОК остается очень опасным благодаря Андрею Живковичу, Яннису Константелиасу и Тайсону.

Лучшим игроком матча Gazzetta признала Константелиаса, а самым слабым звеном – украинского защитника Тараса Михавка.