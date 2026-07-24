Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Греции назвали игрока Динамо, виновного в поражении от ПАОКа
Лига Европы
24 июля 2026, 22:22 |
1005
1

В Греции назвали игрока Динамо, виновного в поражении от ПАОКа

В центре внимания – Тарас Михавко

24 июля 2026, 22:22 |
1005
1 Comments
В Греции назвали игрока Динамо, виновного в поражении от ПАОКа
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Греческое издание Gazzetta проанализировало победу ПАОКа над киевским «Динамо» (3:2) в первом матче квалификации Лиги Европы.

Журналисты отмечают, что команда Алессио Лиши уже демонстрирует желаемый стиль игры: высокий прессинг, быстрое возвращение мяча и стремительные атаки. После неудачного старта и пропущенного гола ПАОК перехватил инициативу, а два гола стали результатом агрессивного прессинга.

В то же время издание отмечает, что у команды еще остаются проблемы в обороне. Из-за появления новых футболистов защита пока действует недостаточно слаженно, хотя в атаке ПАОК остается очень опасным благодаря Андрею Живковичу, Яннису Константелиасу и Тайсону.

Лучшим игроком матча Gazzetta признала Константелиаса, а самым слабым звеном – украинского защитника Тараса Михавка.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины: «У Динамо в обороне был проходной двор»
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
ФОТО. Сыгравший 45 минут в сезоне динамовец перенес операцию
Тарас Михавко Динамо Киев ПАОК Лига Европы Динамо - ПАОК
Дмитрий Олийченко Источник: Gazzetta.gr
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона снова отдает топ-вратаря в команду Мичела
Футбол | 24 июля 2026, 21:12 0
Барселона снова отдает топ-вратаря в команду Мичела
Барселона снова отдает топ-вратаря в команду Мичела

Марк-Андре тер Штеген будет играть в «Аяксе»

Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Футбол | 24 июля 2026, 08:41 40
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы

Киевляне проиграли матч со счётом 2:3

В Словакии поймали Павелко. Готовится экстрадиция
Футбол | 24.07.2026, 18:09
В Словакии поймали Павелко. Готовится экстрадиция
В Словакии поймали Павелко. Готовится экстрадиция
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
Футбол | 24.07.2026, 08:02
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
Футбол | 24.07.2026, 11:57
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Да ,ладно,по оценкам наших Цыганыкив и Вацко-это один из лучших защитников(процентов пасов точных аж зашкаливает ,правда они не говорят ,что они все назад)! Даже привозы не переубеждают их,даже торможение контратак,когда надо мяч мгновенно доставить на другую половину,этот ,,талант,, ищет воротника или ближайшего защитника,и мастерски с подворотом стопы ему пасует,а самое интересное ,что сразу ему машет руками и показывае кому отдать надо следующему! Ну набирают игроков,ну видно же ,что не идёт игра,но избавьтесь наконец уже! Или ждать пока карьера не закончится? То и Попова касается с Тымчиком,первый на отбой ,лишь бы выбить ,а второй лажает тоже
Ответить
0
Популярные новости
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
24.07.2026, 00:08
Бокс
Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho
Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho
24.07.2026, 15:43 6
Другие виды
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
22.07.2026, 17:47 28
Футбол
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
23.07.2026, 22:48 7
Футбол
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
24.07.2026, 10:10 14
Футбол
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
23.07.2026, 11:56 9
Футбол
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
24.07.2026, 06:58 2
Футбол
Известно место Усика в рейтинге кандидатов на пост президента Украины
Известно место Усика в рейтинге кандидатов на пост президента Украины
23.07.2026, 07:43 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем