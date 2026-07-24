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Лига конференций
24 июля 2026, 07:34 | Обновлено 24 июля 2026, 08:27
1784
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Игрок «Полесья»: «Хочу извиниться перед командой и болельщиками»

Олег Федор раздосадован реализацией моментов в матче против Копенгагена (3:3)

24 июля 2026, 07:34 | Обновлено 24 июля 2026, 08:27
1784
1 Comments
Игрок «Полесья»: «Хочу извиниться перед командой и болельщиками»
ФК Полесье. Олег Федор
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Полузащитник житомирского Полесья Олег Федор поделился эмоциями после первого матча против Копенгагена (3:3) в квалификационном раунде Лиги конференций.

– Олег, с днем ​​рождения, с забитым мячом. Но такое ощущение, что расстроен очень.

– Смешанные ощущения. Вроде бы удалось забить, будто не проиграли, довольно хорошую игру показывали, но неприятный осадок остался, потому что на самом деле много у нас моментов было – и у меня в том числе.

При случае хочу попросить прощения у команды и болельщиков, потому что на таком уровне неиспользование таких моментов или любые, даже на первый взгляд мелкие, ошибки могут наказываться соперниками такого уровня, оно все потом может сказаться.

Но мы с положительным настроением, нам сегодняшняя игра дала заряд и понимание того, что мы можем конкурировать с такими именитыми командами.

– В матчах на сборах ты многим понравился своей игрой – очень раскрепощенной, очень уверенной. Сегодня немного нервозность присутствовала?

– Да, конечно, дебютный матч, как-никак, на таком уровне, и немножко… Я могу сказать, что не было мандража, но, наверное, в действиях было видно, что он все-таки присутствовал. Но спасибо ребятам, спасибо тренерскому штабу – они поддерживали на футбольном поле и помогали.

– Что будем делать с реализацией? Потому что через неделю нужно забивать побольше.

– Провожать и ехать в Данию только за победой, – сказал Федор.

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Олег Вахоцкий Источник: MEGOGO
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Олег вірте у себе, у свої сили. Ви обов'язково переможете. Команда вчора показала пристойний футбол з командою рівня Ліги чемпіонів. Ми з Вами, Україна з Вами, перемоги Вам!
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