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  4. Усик выступил с красноречивым заявлением. Невероятный поединок
Лига конференций
25 июля 2026, 01:32 | Обновлено 25 июля 2026, 01:39
83
0

Усик выступил с красноречивым заявлением. Невероятный поединок

Александр обратился к игрокам «Полесья» после матча Лиги конференций

25 июля 2026, 01:32 | Обновлено 25 июля 2026, 01:39
83
0
Усик выступил с красноречивым заявлением. Невероятный поединок
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик
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После результативной ничьей с датским «Копенгагеном» (3:3) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций к футболистам житомирского «Полесья» обратился первый вице-президент клуба, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

«Не бойтесь брать на себя ответственность. Кому-то выпадает прекрасный шанс, но из-за неуверенности он колеблется. Это нормально, ведь мы – одна команда. Ваш потенциал огромен, об этом уже говорил и тренер. Просто нужно больше уверенности в собственных силах.

Вы способны достигать великих результатов. Не позволяйте сомнениям сдерживать вас. Вы сильные. Хотел сказать, что вы тигры, но нет – вы волки. Тигров можно увидеть в цирке или зоопарке, а волков – нет. Вы настоящие бойцы.

Спасибо вам за эмоции и великолепную игру. Я слышал поддержку трибун, но как спортсмен знаю, что вы можете показывать ещё больше. Во втором тайме показалось, что команда немного притормозила, однако нужно продолжать давить до финального свистка», – сказал Усик.

Ответный матч между «Полесьем» и «Копенгагеном» состоится 29 июля.

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Александр Усик Копенгаген Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Копенгаген
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Полесье
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