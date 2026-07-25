Усик выступил с красноречивым заявлением. Невероятный поединок
Александр обратился к игрокам «Полесья» после матча Лиги конференций
После результативной ничьей с датским «Копенгагеном» (3:3) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций к футболистам житомирского «Полесья» обратился первый вице-президент клуба, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.
«Не бойтесь брать на себя ответственность. Кому-то выпадает прекрасный шанс, но из-за неуверенности он колеблется. Это нормально, ведь мы – одна команда. Ваш потенциал огромен, об этом уже говорил и тренер. Просто нужно больше уверенности в собственных силах.
Вы способны достигать великих результатов. Не позволяйте сомнениям сдерживать вас. Вы сильные. Хотел сказать, что вы тигры, но нет – вы волки. Тигров можно увидеть в цирке или зоопарке, а волков – нет. Вы настоящие бойцы.
Спасибо вам за эмоции и великолепную игру. Я слышал поддержку трибун, но как спортсмен знаю, что вы можете показывать ещё больше. Во втором тайме показалось, что команда немного притормозила, однако нужно продолжать давить до финального свистка», – сказал Усик.
Ответный матч между «Полесьем» и «Копенгагеном» состоится 29 июля.
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