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24 июля 2026, 01:45 | Обновлено 24 июля 2026, 01:48
215
0

ФОТО. Звезда Бетиса закрутил роман с известной испанской актрисой

Эктора Бельерина и Каролину Юсте заметили во время романтического свидания

24 июля 2026, 01:45 | Обновлено 24 июля 2026, 01:48
215
0
ФОТО. Звезда Бетиса закрутил роман с известной испанской актрисой
ФК Бетис. Эктор Бельерин
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Защитник «Бетиса» Эктор Бельерин оказался в центре внимания испанских СМИ из-за возможного нового романа.

Футболиста сфотографировали вместе с известной актрисой Каролиной Юсте. Пара прогулялась по парку, устроила пикник на свежем воздухе и обменялась страстным поцелуем.

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Бельерин и Юсте ранее публично не рассказывали о своих отношениях и стараются держать личную жизнь подальше от прессы.

Каролина известна по фильму «Инфильтратор» и является двукратной обладательницей премии «Гойя». Ни актриса, ни футболист пока официально не подтвердили роман.

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фото Эктор Бельерин Бетис Ла Лига девушки чемпионат Испании по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: AS
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