ФОТО. Звезда Бетиса закрутил роман с известной испанской актрисой
Эктора Бельерина и Каролину Юсте заметили во время романтического свидания
Защитник «Бетиса» Эктор Бельерин оказался в центре внимания испанских СМИ из-за возможного нового романа.
Футболиста сфотографировали вместе с известной актрисой Каролиной Юсте. Пара прогулялась по парку, устроила пикник на свежем воздухе и обменялась страстным поцелуем.
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Бельерин и Юсте ранее публично не рассказывали о своих отношениях и стараются держать личную жизнь подальше от прессы.
Каролина известна по фильму «Инфильтратор» и является двукратной обладательницей премии «Гойя». Ни актриса, ни футболист пока официально не подтвердили роман.
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