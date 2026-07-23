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Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 23:46 |
299
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«Покроем все». Бурсаспор назвал сумму, которую заплатит за матч с Шахтером

Президент турецкого клуба поделился финансовыми деталями встречи

23 июля 2026, 23:46 |
299
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«Покроем все». Бурсаспор назвал сумму, которую заплатит за матч с Шахтером
ФК Шахтер
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Президент турецкого «Бурсаспора» Энес Челик высказался по поводу товарищеского матча с донецким «Шахтером», который состоится 26 июля на 43-тысячном стадионе им. Ататюрка в городе Бурса и начнется в 20:00 по киевскому времени.

«Я хотел бы поблагодарить нашего соотечественника – тренера Арду Турана. Он сыграл немаловажную роль в том, чтобы привезти «Шахтер» в Бурсу. Он привезет команду, которая будет сражаться за место в Лиге чемпионов. Наш клуб покрывает все транспортные, жилищные и организационные расходы. Это стоит «Бурсаспору» примерно 200-250 тысяч евро.

Приблизительно тысяча билетов на этот матч была продана заранее членам клуба «Бурсаспор Плюс» и участникам конгресса. Мы планируем продать около 16-17 тысяч билетов на начало общих продаж. Думаю, что оставшиеся билеты также будут быстро распроданы», – цитирует Челика Bursasporluyuz.

Сообщалось, что Челик также публично обратился к Арде Турану.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу Бурсаспор
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
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