«Покроем все». Бурсаспор назвал сумму, которую заплатит за матч с Шахтером
Президент турецкого клуба поделился финансовыми деталями встречи
Президент турецкого «Бурсаспора» Энес Челик высказался по поводу товарищеского матча с донецким «Шахтером», который состоится 26 июля на 43-тысячном стадионе им. Ататюрка в городе Бурса и начнется в 20:00 по киевскому времени.
«Я хотел бы поблагодарить нашего соотечественника – тренера Арду Турана. Он сыграл немаловажную роль в том, чтобы привезти «Шахтер» в Бурсу. Он привезет команду, которая будет сражаться за место в Лиге чемпионов. Наш клуб покрывает все транспортные, жилищные и организационные расходы. Это стоит «Бурсаспору» примерно 200-250 тысяч евро.
Приблизительно тысяча билетов на этот матч была продана заранее членам клуба «Бурсаспор Плюс» и участникам конгресса. Мы планируем продать около 16-17 тысяч билетов на начало общих продаж. Думаю, что оставшиеся билеты также будут быстро распроданы», – цитирует Челика Bursasporluyuz.
Сообщалось, что Челик также публично обратился к Арде Турану.
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