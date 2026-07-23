«Покроем все». Бурсаспор назвал сумму, которую заплатит за матч с Шахтером

Президент турецкого «Бурсаспора» Энес Челик высказался по поводу товарищеского матча с донецким «Шахтером», который состоится 26 июля на 43-тысячном стадионе им. Ататюрка в городе Бурса и начнется в 20:00 по киевскому времени.

«Я хотел бы поблагодарить нашего соотечественника – тренера Арду Турана. Он сыграл немаловажную роль в том, чтобы привезти «Шахтер» в Бурсу. Он привезет команду, которая будет сражаться за место в Лиге чемпионов. Наш клуб покрывает все транспортные, жилищные и организационные расходы. Это стоит «Бурсаспору» примерно 200-250 тысяч евро.

Приблизительно тысяча билетов на этот матч была продана заранее членам клуба «Бурсаспор Плюс» и участникам конгресса. Мы планируем продать около 16-17 тысяч билетов на начало общих продаж. Думаю, что оставшиеся билеты также будут быстро распроданы», – цитирует Челика Bursasporluyuz.

Сообщалось, что Челик также публично обратился к Арде Турану.