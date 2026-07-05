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Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 19:52 |
1159
0

Президент турецкого клуба обратился к Арде Турану

Энес Челик поблагодарил тренера «Шахтера»

05 июля 2026, 19:52 |
1159
0
Президент турецкого клуба обратился к Арде Турану
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран
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Президент турецкого «Бурсаспора» Энес Челик публично обратился к главному тренеру донецкого «Шахтера» Арде Турану.

Накануне стало известно, что 26 июля «горняки» проведут товарищеский матч с командой из Бурсы.

«Я хочу искренне поблагодарить нашего уважаемого тренера Арду Турана за его усилия, приложенные к организации этого товарищеского матча. Еще раз поздравляю с этим событием. Вместе мы проведем замечательный вечер», – заявил функционер.

Матч пройдет в открытом формате на 43-тысячном стадионе им. Ататюрка в Бурсе и начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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