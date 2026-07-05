Президент турецкого клуба обратился к Арде Турану

Президент турецкого «Бурсаспора» Энес Челик публично обратился к главному тренеру донецкого «Шахтера» Арде Турану.

Накануне стало известно, что 26 июля «горняки» проведут товарищеский матч с командой из Бурсы.

«Я хочу искренне поблагодарить нашего уважаемого тренера Арду Турана за его усилия, приложенные к организации этого товарищеского матча. Еще раз поздравляю с этим событием. Вместе мы проведем замечательный вечер», – заявил функционер.

Матч пройдет в открытом формате на 43-тысячном стадионе им. Ататюрка в Бурсе и начнется в 20:00 по киевскому времени.