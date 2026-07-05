Президент турецкого клуба обратился к Арде Турану
Энес Челик поблагодарил тренера «Шахтера»
Президент турецкого «Бурсаспора» Энес Челик публично обратился к главному тренеру донецкого «Шахтера» Арде Турану.
Накануне стало известно, что 26 июля «горняки» проведут товарищеский матч с командой из Бурсы.
«Я хочу искренне поблагодарить нашего уважаемого тренера Арду Турана за его усилия, приложенные к организации этого товарищеского матча. Еще раз поздравляю с этим событием. Вместе мы проведем замечательный вечер», – заявил функционер.
Матч пройдет в открытом формате на 43-тысячном стадионе им. Ататюрка в Бурсе и начнется в 20:00 по киевскому времени.
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